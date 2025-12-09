Il letto del santo e tesori mai visti: apre a Milano “Ambrosius” il nuovo percorso nella Basilica di Sant’Ambrogio

Nel cuore di Milano, là dove la storia e la fede si intrecciano da secoli, nasce “Ambrosius. Il Tesoro della Basilica”, un nuovo progetto di valorizzazione culturale e spirituale del complesso monumentale della Basilica di Sant’Ambrogio. Il percorso, inaugurato ufficialmente inei giorni scorsi alla presenza delle autorità, apre ora le sue porte alla città.

Dal 9 al 24 dicembre il museo sarà visitabile gratuitamente in via straordinaria e dal 26 dicembre con biglietti e modalità indicate sul sito dedicato ambrosiusiltesorodellabasilica.it

Un’esperienza tra arte, fede e memoria collettiva

Ambrosius è molto più di un museo: è un viaggio immersivo nella storia millenaria della basilica e nella figura di Sant’Ambrogio, attraverso arte, oggetti liturgici, spazi restaurati e narrazioni multimediali. Cuore del nuovo allestimento è l’Aula Ambrosii, l’antica sacrestia dei monaci ora aperta per la prima volta al pubblico, dove è stato collocato il letto ligneo di Sant’Ambrogio, recuperato da 17 frammenti originali.

Il percorso prosegue tra il Sacello di San Vittore in Ciel d’Oro, che custodisce la più antica raffigurazione musiva del Santo, e il Capitolino, già sede espositiva del Tesoro. In mostra anche l’Urna degli Innocenti, la celebre scodella attribuita al Santo, rari frammenti tessili e oggetti sacri di grande valore.

Una nuova area per l’accoglienza e la didattica

Il progetto comprende anche un’area completamente rinnovata dedicata all’accoglienza e alla formazione, con aula multimediale, bookshop, laboratori per famiglie e scuole, e l’antico Oratorio della Passione. A breve sarà visibile anche un modello ligneo in scala della Basilica, realizzato per raccontarne l’evoluzione dal IV al XII secolo.

Spazio anche al verde, con due orti monastici ispirati alla tradizione medievale: uno dedicato alle erbe officinali, l’altro alle piante tintorie, curati da esperti botanici e pensati per un’attività didattica esperienziale.

Un tesoro accessibile a tutti

Il progetto Ambrosius è promosso dalla Basilica di Sant’Ambrogio, in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Milano, la Soprintendenza, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Lombardia e Comune di Milano, e il contributo di Fondazione Cariplo.

Con Ambrosius si restituisce piena coerenza e prospettiva a oltre un decennio di interventi e iniziative di valorizzazione, tra i quali la riapertura dell’Archivio Capitolare, la pulitura e il consolidamento dei mosaici paleocristiani del sacello di San Vittore in Ciel d’oro, lo studio scientifico e il restauro delle dalmatiche del Santo e la ricostruzione scientifica del volto di Ambrogio, realizzata a partire da indagini scientifiche sulle reliquie, condotte dal LABANOF (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano), diretto dalla prof.ssa Cristina Cattaneo e dal dott. Davide Porta.