Il “mago” dei mattoncini: Silvano Premoselli trasforma i LEGO® in arte
Lunedì 22 dicembre alle 21 a Materia un incontro dedicato alla creatività con il "costruttore di mondi"
Silvano Premoselli ha fatto dei mattoncini LEGO® la sua firma artistica. Non un semplice hobbista, ma un vero “costruttore di mondi”: con fantasia, tecnica e una passione inesauribile, dà vita a opere che sorprendono per originalità e cura del dettaglio.
Lunedì 22 dicembre alle 21 a Materia (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), Premoselli sarà protagonista di un incontro speciale in cui ripercorrerà la sua storia personale e creativa, raccontando come è nata la sua passione per i famosi mattoncini danesi e come questi siano diventati uno strumento per esprimere idee, emozioni e immaginazione.
Sarà l’occasione per scoprire la visione e il processo creativo di un artista capace di trasformare un gioco in un linguaggio. Un appuntamento rivolto tanto agli appassionati quanto ai curiosi che desiderano conoscere da vicino l’universo dietro a costruzioni che riescono sempre a stupire.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Il video realizzato all’esposizione che Premoselli fece il 5 gennaio 2022 a Luino
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.