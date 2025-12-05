Varese News

Il “mago” dei mattoncini: Silvano Premoselli trasforma i LEGO® in arte

Lunedì 22 dicembre alle 21 a Materia un incontro dedicato alla creatività con il "costruttore di mondi"

Materia Varesenews

Silvano Premoselli ha fatto dei mattoncini LEGO® la sua firma artistica. Non un semplice hobbista, ma un vero “costruttore di mondi”: con fantasia, tecnica e una passione inesauribile, dà vita a opere che sorprendono per originalità e cura del dettaglio.

Lunedì 22 dicembre alle 21 a Materia (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), Premoselli sarà protagonista di un incontro speciale in cui ripercorrerà la sua storia personale e creativa, raccontando come è nata la sua passione per i famosi mattoncini danesi e come questi siano diventati uno strumento per esprimere idee, emozioni e immaginazione.

Sarà l’occasione per scoprire la visione e il processo creativo di un artista capace di trasformare un gioco in un linguaggio. Un appuntamento rivolto tanto agli appassionati quanto ai curiosi che desiderano conoscere da vicino l’universo dietro a costruzioni che riescono sempre a stupire.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Il video realizzato all’esposizione che Premoselli fece il 5 gennaio 2022 a Luino

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
05 Dicembre 2025
