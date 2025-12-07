Il Milan Futuro rimonta la Varesina: fenici beffate al 93’

La Varesina vede sfumare un risultato positivo, non riesce a dare continuità alla vittoria di Verona in casa Chievo e perde che avrebbe potuto dare slancio alla stagione e resta ancora senza vittorie all’Elmec Solar Stadium. Le squadra di misrer Spilli parte forte e colpisce subito con il colpo di testa di Costantino. Dopo un primo tempo gestito con ordine, però, le fenici subiscono il rientro del Milan che prima pareggia con il figlio d’arte Ibrahimovic e poi vince al 93′ grazie alla rete di Magrassi.