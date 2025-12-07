Il Milan Futuro rimonta la Varesina: fenici beffate al 93’
Il vantaggio nel primo tempo di Costantino non basta a fare punti: i giovani rossoneri pareggiano nella ripresa con il figlio d'arte Ibrahimovic e infine vincono con la rete di Magrassi
LA CRONACA
La partita si apre con il vantaggio immediato della Varesina: al 4’ Grieco recupera una palla respinta dalla difesa, crossa sul secondo palo e trova la sponda di Cavalli per Costantino, che di testa firma l’1-0. Il Milan Futuro risponde all’11’ con un colpo di testa di Domniței su cross di Cappelletti, terminato a lato. Al 25’ Guri sfiora il raddoppio su servizio di Valisena, mentre alla mezz’ora Domniței prova la conclusione da fuori senza impensierire il portiere. La Varesina torna a rendersi pericolosa al 33’ con un corner che attraversa tutta l’area e al 41’ con una tripla occasione, risolta da Pittarella su tiro finale di Vaz.
Nella ripresa il Milan Futuro aumenta la pressione. Al 48’ un cross rasoterra di Cappelletti attraversa l’area prima che Alari devii in angolo. Due minuti più tardi Larhrib risponde per la Varesina ma conclude fuori. Il pareggio arriva al 57’: combinazione tra Scotti e Cappelletti, cross basso, Domniței non controlla ma la palla arriva a Ibrahimović che mette dentro l’1-1. La Varesina va vicinissima al nuovo vantaggio al 62’: Costantino colpisce il palo sugli sviluppi di un corner e Alari trova la ribattuta, respinta sulla linea da Duțu. Nel finale entrambe le squadre cercano il gol decisivo. Sala impegna Tota all’82’, mentre Eletu conclude alto al 90’. La partita si decide al 93’: su un pallone lungo, Magrassi protegge, si gira e trova l’incrocio dei pali firmando il 2-1 per il Milan Futuro.
Per la Varesina un altro brutto colpo in una stagione che fatica davvero a ingranare e con la classifica che continua a vedere le fenici nella zona bassa.
IL TABELLINO
VARESINA-MILAN FUTURO 1-2 (1-0)
Marcatori: 4′ Costantino (V), 12’st Ibrahimović (MF), 48’st Magrassi (MF).
VARESINA (3–4-3): Lorenzi; Alari, Caverzasi (44’st Chiesa), Cavalli; Miconi (36’st Sassi), Valisena, Grieco, Vaz; Guri, Costantino, Larhrib (24’st Rosa). A disp.: Bovi; Ornaghi, Testa; Baldo, Baud Banaga; Grassi. All.: Spilli.
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti, Zukić, Duțu, Karaca (37’st Perera); Sala, Eletu; Sia (1’st Scotti), Domniței (37’st Magrassi), Ibrahimović (23’st Branca); Asanji (23’st Ossola). A disp.: Bouyer; Minotti, Nolli; Borsani. All.: Oddo.
Arbitro: Ercole di Latina.
Ammoniti: 42′ Costantino (V), 1’st Zukić (MF), 35’st Ossola (MF).
SERIE D GIRONE B – XV GIORNATA
Brusaporto – Breno 3-2; Castellanzese – Chievo Verona 1-0; Leon – Scanzorosciate 0-0; Sondrio – Oltrepò 1-1; Pavia – Casatese Merate 3-3; Real Calepina – Folgore Caratese 0-1; Varesina – Milan Futuro 1-2; Villa Valle – Caldiero 2-1; Vogherese – Virtus CBG 0-1.
CLASSIFICA: Folgore Caratese 33; Brusaporto 30; Chievo Verona 29; Casatese Merate 28; Milan Futuro 24; Virtus CBG, Villa Valle 23; Castellanzese 21; Leon 20; Caldiero, Oltrepò (-1) 19; Breno 18; Scanzorosciate 16; Varesina, Real Calepina 13; Vogherese, Pavia 11; Sondrio 9.
