Varese News

Archivio

“Il piacere digitale”: come il web sta cambiando le relazioni

A Radio Materia, nella trasmissione Chi l'avrebbe mai detto? abbiamo intervistato Michele Spaccarotella, psicologo e psicoterapeuta, autore del libro "Il piacere digitale"

Radio Materia

Viviamo in una società in cui il digitale non rappresenta più un semplice strumento, ma una dimensione costante dell’esperienza quotidiana. Smartphone, social network e applicazioni di messaggistica hanno modificato profondamente il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e costruiamo relazioni. È da questa consapevolezza che prende forma Il piacere digitale (Giunti), il libro di Michele Spaccarotella, psicologo e psicoterapeuta, che propone una riflessione articolata sul rapporto tra tecnologia e vita emotiva. Ne abbiamo parlato a Radio Materia, nella trasmissione Chi l’avrebbe mai detto?.

L’autore, romano di origine e in questi mesi impegnato in incontri e interviste sul territorio, definisce il “piacere digitale” come un concetto-ombrello: non una rinuncia alla tecnologia, ma la ricerca di un equilibrio tra l’essere umano e il dispositivo. Un equilibrio che consenta alla macchina di migliorare la qualità della vita senza erodere ciò che è più prezioso, ovvero la relazione con l’altro.

Il piacere digitale non è un libro contro la tecnologia. Al contrario, riconosce le opportunità offerte dal digitale in termini di lavoro, accesso alle informazioni e semplificazione della vita quotidiana. Il problema nasce quando la velocità e l’efficienza vengono applicate anche alle relazioni umane, consumandole. Con uno stile accessibile, capitoli brevi e una struttura ispirata alle “storie” dei social network, il libro si propone come un manuale di orientamento, pensato anche per chi non è abituato a letture lunghe. Un invito a rallentare, a recuperare la parola e lo sguardo, e a riportare al centro la qualità delle relazioni, nell’era dei dispositivi sempre accesi.

Ascolta l’intervista

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.