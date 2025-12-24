“Il piacere digitale”: come il web sta cambiando le relazioni
A Radio Materia, nella trasmissione Chi l'avrebbe mai detto? abbiamo intervistato Michele Spaccarotella, psicologo e psicoterapeuta, autore del libro "Il piacere digitale"
Viviamo in una società in cui il digitale non rappresenta più un semplice strumento, ma una dimensione costante dell’esperienza quotidiana. Smartphone, social network e applicazioni di messaggistica hanno modificato profondamente il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e costruiamo relazioni. È da questa consapevolezza che prende forma Il piacere digitale (Giunti), il libro di Michele Spaccarotella, psicologo e psicoterapeuta, che propone una riflessione articolata sul rapporto tra tecnologia e vita emotiva. Ne abbiamo parlato a Radio Materia, nella trasmissione Chi l’avrebbe mai detto?.
L’autore, romano di origine e in questi mesi impegnato in incontri e interviste sul territorio, definisce il “piacere digitale” come un concetto-ombrello: non una rinuncia alla tecnologia, ma la ricerca di un equilibrio tra l’essere umano e il dispositivo. Un equilibrio che consenta alla macchina di migliorare la qualità della vita senza erodere ciò che è più prezioso, ovvero la relazione con l’altro.
Il piacere digitale non è un libro contro la tecnologia. Al contrario, riconosce le opportunità offerte dal digitale in termini di lavoro, accesso alle informazioni e semplificazione della vita quotidiana. Il problema nasce quando la velocità e l’efficienza vengono applicate anche alle relazioni umane, consumandole. Con uno stile accessibile, capitoli brevi e una struttura ispirata alle “storie” dei social network, il libro si propone come un manuale di orientamento, pensato anche per chi non è abituato a letture lunghe. Un invito a rallentare, a recuperare la parola e lo sguardo, e a riportare al centro la qualità delle relazioni, nell’era dei dispositivi sempre accesi.
Ascolta l’intervista
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.