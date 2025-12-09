Il presepe vivente porta lo spirito del Natale a Venegono

La tradizione del presepe vivente rivive a Venegono e – per la prima volta – è unità. I giovani presepiat di Venegono Inferiore e di Venegono Superiore hanno unito le forze e realizzeranno un’unica grande rappresentazione al castello dei padri comboniani di Venegono Superiore.

La decisione è arrivata dopo la vendita della “benedetta”: la struttura dell’ex-oratorio femminile di Venegono Inferiore, che fino al 2024 ha ospitato il presepe vivente (l’anno scorso la rappresentazione aveva raggiunto la 53esima edizione). La “benedetta” è ora diventata una residenza per famiglie fragili. «Una destinazione importante – commentano sul loro sito i giovani presepiat -, che abbiamo accettato anche con molta tristezza».

Il percorso dei giovani presepiat, però, non si è fermato e per il Natale 2025 si è deciso di organizzare il primo presepe vivente di Venegono unito.

Il calendario delle rappresentazioni

Il nuovo presepe vivente di Venegono si potrà ammirare gratuitamente al castello di Venegono Superiore in diverse occasioni durante tutto il periodo delle feste.

Il primo appuntamento sarà proprio il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre alle 16:30. A Santo Stefano, il 26 dicembre la rappresentazione si terrà dalle 15:00 alle 17:30. Nei giorni del 27, 28, 29 e 30 dicembre gli appuntamenti saranno dalle 14:30 alle 17:30.

Il giorno di Capodanno, il 1 gennaio, il presepe si potrà visitare dalle 15:00 alle 17:30. Il 2, 3, 4 e 5 gennaio il presepe vivente ci sarà dalle 14:30 alle 17:30. All’Epifania, il 6 gennaio, si potrà visitare la rappresentazione dalle 15:00 alle 17:30. Il 18 gennaio ci sarà una marcia dalla chiesa di Venegono Inferiore fino al presepe. L’ultimo appuntamento con il presepe vivente è il 25 gennaio dalle 15:00 alle 17:30.