Incendio in un appartamento di Gallarate domato dai vigili del fuoco

Gli operatori sono riusciti a intervenire per tempo e a impedire che le fiamme si propagassero alle altre unità della struttura. Una persona in ospedale per controlli

Un incendio è divampato in un appartamento a Gallarate alle 23:15 di lunedì 29 dicembre. Le fiamme hanno interessato l’abitazione parte di un edificio con tre unità abitative.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe e un’autobotte. Gli operatori sono riusciti a contenere ed estinguere le fiamme prima che potessero coinvolgere gli appartamenti attigui.

Una persona è stata portata in ospedale per controlli a causa dell’inalazione dei fumi.

Pubblicato il 30 Dicembre 2025
