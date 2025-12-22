Indoor rowing: la scuola Macchi di Brebbia trionfa e conquista il trofeo a Travedona Monate

Energia pura e tifo contagioso hanno animato la palestra comunale mercoledì 17 dicembre, dove si è disputato il campionato interscolastico di indoor rowing del progetto “Remare a Scuola”. La Scuola Secondaria di primo grado “Macchi” di Brebbia si è laureata regina assoluta, grazie a piazzamenti eccellenti e due vittorie individuali che hanno fatto esplodere il boato dei compagni.

(nella foto il simbolico passaggio di mano del trofeo tra il Professor Castelli, docente storico di scienze motorie della scuola di

Travedona, e il Professor Molinario, insegnante di riferimento del plesso vincitore).

Dopo settimane di preparazione su simulatori di voga nelle aule e palestre, si sono sfidate le medie di Besozzo, Brebbia (entrambe dell’Istituto Comprensivo “Adamoli”), Travedona, Varano Borghi, Biandronno e Caravate. Gare serrate per categorie (prime, seconde e terze), con i migliori otto tempi in finale a decretare la classifica generale.

Un successo formativo che conferma l’eccellenza dell’Istituto Comprensivo di Besozzo: dal progetto rowing ai Giochi Sportivi Studenteschi, dalla corsa campestre al Memorial “Coppa Larimar” di pallavolo. Opportunità preziose per socializzazione e crescita psicofisica dei ragazzi, valorizzando le risorse del territorio.