Indoor rowing: la scuola Macchi di Brebbia trionfa e conquista il trofeo a Travedona Monate

La media del comprensivo di Besozzo si è imposta nel campionato interscolastico di indoor rowing del progetto “Remare a Scuola”

premiazione scuola brebbia

Energia pura e tifo contagioso hanno animato la palestra comunale mercoledì 17 dicembre, dove si è disputato il campionato interscolastico di indoor rowing del progetto “Remare a Scuola”. La Scuola Secondaria di primo grado “Macchi” di Brebbia si è laureata regina assoluta, grazie a piazzamenti eccellenti e due vittorie individuali che hanno fatto esplodere il boato dei compagni.
Il trofeo è passato simbolicamente di mano dal professor Castelli di Travedona al professor Molinario del plesso vincitore, in un’atmosfera elettrica.

Dopo settimane di preparazione su simulatori di voga nelle aule e palestre, si sono sfidate le medie di Besozzo, Brebbia (entrambe dell’Istituto Comprensivo “Adamoli”), Travedona, Varano Borghi, Biandronno e Caravate. Gare serrate per categorie (prime, seconde e terze), con i migliori otto tempi in finale a decretare la classifica generale.

Un successo formativo che conferma l’eccellenza dell’Istituto Comprensivo di Besozzo: dal progetto rowing ai Giochi Sportivi Studenteschi, dalla corsa campestre al Memorial “Coppa Larimar” di pallavolo. Opportunità preziose per socializzazione e crescita psicofisica dei ragazzi, valorizzando le risorse del territorio.

Pubblicato il 22 Dicembre 2025
