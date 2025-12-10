La Camera di Commercio premia gli studenti protagonisti di “Piazza Project work”

Si è svolta oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, a Villa Napoleonica del Centro Congressi Ville Ponti, la nuova edizione di “Piazza dei Project Work”, la giornata che celebra i migliori progetti sviluppati attraverso il modello di progettazione guidata ideato dalla Camera di Commercio di Varese. Un appuntamento ormai consolidato, che valorizza una modalità innovativa di alternanza scuola-lavoro fondata sul continuo dialogo tra studenti, imprese e tutor scolastici.

Un modello che unisce formazione e impresa

L’iniziativa mira a condurre gruppi di studenti all’ideazione e alla realizzazione concreta di manufatti o servizi – anche digitali – attraverso un percorso strutturato, condiviso e orientato alla crescita professionale. Nel 2025 il modello project work ha trovato applicazione in tre direttrici principali: il Bando Project Work rivolto a micro, piccole e medie imprese; il progetto Varese Tourist Angels, che ha portato alla creazione di un itinerario di scoperta delle Chiese giubilari della provincia; e la certificazione delle competenze green e digitali, che attesta le abilità acquisite dagli studenti nei percorsi scuola-lavoro. Tre esperienze differenti, accomunate dalla capacità di coinvolgere attivamente le nuove generazioni in contesti di grande valore formativo.

Le premiazioni: protagonisti gli studenti e i loro progetti

Il momento istituzionale della giornata è stato presieduto dal presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, che ha consegnato gli attestati a studenti, scuole e imprese partecipanti ai project work realizzati nel corso dell’anno. Un riconoscimento che valorizza l’impegno dei gruppi di lavoro e la qualità dei risultati raggiunti. Le premiazioni hanno evidenziato l’eterogeneità e la concretezza delle idee sviluppate: dalla realizzazione di una rassegna teatrale a un manuale per l’autoimprenditorialità, dalla progettazione di un dispositivo per la difesa personale alla creazione di accessori per l’uso quotidiano, fino a un piano di recupero di aree boschive e ad altri progetti che testimoniano creatività, competenze tecniche e una forte sensibilità verso il territorio.

Al primo piano della Villa, la mostra dei manufatti e dei servizi ha permesso ai visitatori di osservare da vicino il percorso svolto dagli studenti, mettendo in luce non solo le abilità progettuali dei ragazzi, ma anche la capacità di trasformare un’idea in un prodotto o servizio reale.

“Un’esperienza da estendere”: la visione della Camera di Commercio

«Gli esiti dei Project Work suggeriscono che ci siano tutte le condizioni per estendere questa esperienza ad altri settori e ad altre scuole del nostro territorio – ha dichiarato il presidente Mauro Vitiello, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto nel corso dell’anno – Con questi percorsi, rivolti alle nuove generazioni, puntiamo a offrire un duplice aiuto concreto a imprese ospitanti e a scuole che vogliano lavorare insieme sulla progettazione di commesse e lo sviluppo di competenze per la crescita personale e professionale dei nostri giovani».

L’edizione 2025 di “Piazza dei Project Work” si chiude così con un forte messaggio di fiducia: la collaborazione tra imprese e istituti scolastici può diventare un motore di sviluppo, non solo per i ragazzi coinvolti, ma per l’intero sistema economico e formativo della provincia di Varese.