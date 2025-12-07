La Castellanzese ritrova il sorriso e batte il ChievoVerona

La Castellanzese supera il ChievoVerona 1-0 grazie a un gol di Rusconi nei primi minuti di gioco, imponendosi nonostante le numerose assenze di Chessa, Colombo, Poli e Robbiati e l’infortunio di Frigerio, costretto a lasciare il campo all’intervallo. Spiccano le prove dei giovani Dominioni e Cirigliano: debutto assoluto in Serie D per il primo, seconda presenza in Prima Squadra per il secondo. Entrambi mostrano personalità contro un avversario di livello. Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)

La partita

Il primo brivido è del ChievoVerona con Costantino, che sfiora il palo. Alla prima occasione utile però i neroverdi colpiscono: da un corner di Merkaj nasce il colpo di testa vincente di Rusconi, che ribadisce in rete dopo una prima parata di Tosi. Frigerio salva il risultato al 20’ deviando un gran tiro a giro di Paloschi, poi il Chievo colpisce un palo con Jassey. Sull’azione successiva è Lacchini a sfiorare il raddoppio con un sinistro insidioso.

Nella ripresa debutta tra i pali Dominioni, subentrato all’infortunato Frigerio. Anche i veneti cambiano, e proprio il neoentrato Prandini centra il secondo palo della giornata. La Castellanzese però gestisce bene il vantaggio, rendendosi pericolosa con Guerrisi, Merkaj, Foglio e Boccadamo. Buon impatto anche per Cirigliano, vivace sulla fascia sinistra. In porta Dominioni si mette in mostra con uscite sicure e un intervento decisivo su De Cerchio.

La Castellanzese porta così a casa tre punti pesanti, coronando un’altra prova di grande solidità.

TABELLINO

CASTELLANZESE – CHIEVOVERONA 1–0 (1-0)

RETE: 8’ pt Rusconi (C)

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Frigerio (1’ st Dominioni); Rusconi, Gritti, Tordini, Micheri (17’ st Cirigliano); Boccadamo, Lacchini, Castelletto; Vernocchi (33’ st Foglio); Guerrisi (23’ st Giuliani), Merkaj (39’ st Airaghi). A disposizione: Rausa, Selmo, Oldani, Oleoni. Allenatore: Ivan Del Prato

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Tosi; Napoletano (1’ st Prandini), Uggè, Baschirotto, Ischia (44’ st Campisi); Jassey, Steffé (1’ st Trillò), Siega (41’ st Zuddas); De Cerchio (23’ st Visinoni), Paloschi, Costantino. A disposizione: Napoli, Polenghi, Visinoni, Bortolussi, Turano. Allenatore: Fabrizio Cacciatore

ARBITRO: Mario Leone di Avezzano; assistenti Antonio Cafisi di Nocera Inferiore e Anthony Di Minico di Ariano Irpino

AMMONITI: 9’ pt Napoletano (CV), 13’ pt Cacciatore (allenatore CV), 19’ pt Vernocchi (C), 33’ pt Paloschi (CV), 47’ pt Tordini (C), 30’ st Giuliani (C), 46’ st Castelletto (C)

RECUPERO: 2’ + 5’

SERIE D GIRONE B – XV GIORNATA

Brusaporto – Breno 3-2; Castellanzese – Chievo Verona 1-0; Leon – Scanzorosciate 0-0; Sondrio – Oltrepò 1-1; Pavia – Casatese Merate 3-3; Real Calepina – Folgore Caratese 0-1; Varesina – Milan Futuro 1-2; Villa Valle – Caldiero 2-1; Vogherese – Virtus CBG 0-1.

CLASSIFICA: Folgore Caratese 33; Brusaporto 30; Chievo Verona 29; Casatese Merate 28; Milan Futuro 24; Virtus CBG, Villa Valle 23; Castellanzese 21; Leon 20; Caldiero, Oltrepò (-1) 19; Breno 18; Scanzorosciate 16; Varesina, Real Calepina 13; Vogherese, Pavia 11; Sondrio 9.