La Castellanzese ritrova il sorriso e batte il ChievoVerona
Al "Provasi" decide l'incornata di Rusconi all'8' del primo tempo. Per i veneti seconda sconfitta di fila dopo quella contro la Varesina
La Castellanzese supera il ChievoVerona 1-0 grazie a un gol di Rusconi nei primi minuti di gioco, imponendosi nonostante le numerose assenze di Chessa, Colombo, Poli e Robbiati e l’infortunio di Frigerio, costretto a lasciare il campo all’intervallo. Spiccano le prove dei giovani Dominioni e Cirigliano: debutto assoluto in Serie D per il primo, seconda presenza in Prima Squadra per il secondo. Entrambi mostrano personalità contro un avversario di livello. Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)
La partita
Il primo brivido è del ChievoVerona con Costantino, che sfiora il palo. Alla prima occasione utile però i neroverdi colpiscono: da un corner di Merkaj nasce il colpo di testa vincente di Rusconi, che ribadisce in rete dopo una prima parata di Tosi. Frigerio salva il risultato al 20’ deviando un gran tiro a giro di Paloschi, poi il Chievo colpisce un palo con Jassey. Sull’azione successiva è Lacchini a sfiorare il raddoppio con un sinistro insidioso.
Nella ripresa debutta tra i pali Dominioni, subentrato all’infortunato Frigerio. Anche i veneti cambiano, e proprio il neoentrato Prandini centra il secondo palo della giornata. La Castellanzese però gestisce bene il vantaggio, rendendosi pericolosa con Guerrisi, Merkaj, Foglio e Boccadamo. Buon impatto anche per Cirigliano, vivace sulla fascia sinistra. In porta Dominioni si mette in mostra con uscite sicure e un intervento decisivo su De Cerchio.
La Castellanzese porta così a casa tre punti pesanti, coronando un’altra prova di grande solidità.
TABELLINO
CASTELLANZESE – CHIEVOVERONA 1–0 (1-0)
RETE: 8’ pt Rusconi (C)
CASTELLANZESE (4-3-1-2): Frigerio (1’ st Dominioni); Rusconi, Gritti, Tordini, Micheri (17’ st Cirigliano); Boccadamo, Lacchini, Castelletto; Vernocchi (33’ st Foglio); Guerrisi (23’ st Giuliani), Merkaj (39’ st Airaghi). A disposizione: Rausa, Selmo, Oldani, Oleoni. Allenatore: Ivan Del Prato
CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Tosi; Napoletano (1’ st Prandini), Uggè, Baschirotto, Ischia (44’ st Campisi); Jassey, Steffé (1’ st Trillò), Siega (41’ st Zuddas); De Cerchio (23’ st Visinoni), Paloschi, Costantino. A disposizione: Napoli, Polenghi, Visinoni, Bortolussi, Turano. Allenatore: Fabrizio Cacciatore
ARBITRO: Mario Leone di Avezzano; assistenti Antonio Cafisi di Nocera Inferiore e Anthony Di Minico di Ariano Irpino
AMMONITI: 9’ pt Napoletano (CV), 13’ pt Cacciatore (allenatore CV), 19’ pt Vernocchi (C), 33’ pt Paloschi (CV), 47’ pt Tordini (C), 30’ st Giuliani (C), 46’ st Castelletto (C)
RECUPERO: 2’ + 5’
SERIE D GIRONE B – XV GIORNATA
Brusaporto – Breno 3-2; Castellanzese – Chievo Verona 1-0; Leon – Scanzorosciate 0-0; Sondrio – Oltrepò 1-1; Pavia – Casatese Merate 3-3; Real Calepina – Folgore Caratese 0-1; Varesina – Milan Futuro 1-2; Villa Valle – Caldiero 2-1; Vogherese – Virtus CBG 0-1.
CLASSIFICA: Folgore Caratese 33; Brusaporto 30; Chievo Verona 29; Casatese Merate 28; Milan Futuro 24; Virtus CBG, Villa Valle 23; Castellanzese 21; Leon 20; Caldiero, Oltrepò (-1) 19; Breno 18; Scanzorosciate 16; Varesina, Real Calepina 13; Vogherese, Pavia 11; Sondrio 9.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.