La pelle della Terra: a Olgiate Olona si parla di consumo di suolo con Paolo Pileri
Il professore del Politecnico presenterà il suo libro "Dalla parte del suolo". Un'iniziativa di Futura Civitas, che invita tutti i cittadini della valle Olona e di Busto
«Il suolo è un ecosistema di straordinaria bellezza, unico nel suo genere. Eppure noi lo maltrattiamo, avveleniamo, distruggiamo. Nascosto da una coltre di cemento, rimane invisibile ai nostri occhi».
Futura Civitas Aps invita tutte e tutti a partecipare ad una serata evento con il professor Paolo Pileri, ordinario di Usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano, che – dialogando con il consulente ambientale Walter Girardi – presenterà il suo libro “Dalla parte del suolo. L’ecosistema invisibile”.
L’incontro si terrà mercoledì 10 dicembre, alle ore 21.00, presso “Albero della Vita”, in via Landriani 10, Olgiate Olona; al centro ci sarà il tema del consumo di suolo, partendo dalla ricchezza e dalla bellezza di questo sottilissimo strato del nostro pianeta, per arrivare a parlare di come questo venga
costantemente maltrattato dall’uomo (nella foto: avvio di cantiere su un prato a Gallarate).
«L’incontro con il professor Pileri sarà interessante anche per fornire ai cittadini spunti di riflessione ed esempi concreti di come sia possibile avere una visione del suolo diversa e metterla in pratica».
«Con questo evento, Futura Civitas pone nuovamente al centro del dibattito il tema dell’ambiente e del civismo – centrali nella propria mission e nel proprio Statuto – con la consapevolezza che occuparsi di questi argomenti sia uno dei modi più alti per esercitare il proprio ruolo di cittadine e cittadini attivi. Anche per questa serata, come per l’incontro con l’agronomo Daniele Zanzi e per i prossimi in programma, l’invito è caldamente esteso agli amministratori di Olgiate Olona, della Valle e di Busto Arsizio, e alle altre associazioni locali, dal momento che i temi trattati riguardano tutti e che è necessario avere una visione integrata e complessiva che tenga insieme tutte le realtà del territorio. Vi aspettiamo!»
