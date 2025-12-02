Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

La pelle della Terra: a Olgiate Olona si parla di consumo di suolo con Paolo Pileri

Il professore del Politecnico presenterà il suo libro "Dalla parte del suolo". Un'iniziativa di Futura Civitas, che invita tutti i cittadini della valle Olona e di Busto

consumo di suolo

«Il suolo è un ecosistema di straordinaria bellezza, unico nel suo genere. Eppure noi lo maltrattiamo, avveleniamo, distruggiamo. Nascosto da una coltre di cemento, rimane invisibile ai nostri occhi».

Futura Civitas Aps invita tutte e tutti a partecipare ad una serata evento con il professor Paolo Pileri, ordinario di Usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano, che – dialogando con il consulente ambientale Walter Girardipresenterà il suo libro “Dalla parte del suolo. L’ecosistema invisibile”.

L’incontro si terrà mercoledì 10 dicembre, alle ore 21.00, presso “Albero della Vita”, in via Landriani 10, Olgiate Olona; al centro ci sarà il tema del consumo di suolo, partendo dalla ricchezza e dalla bellezza di questo sottilissimo strato del nostro pianeta, per arrivare a parlare di come questo venga
costantemente maltrattato dall’uomo (nella foto: avvio di cantiere su un prato a Gallarate).

«L’incontro con il professor Pileri sarà interessante anche per fornire ai cittadini spunti di riflessione ed esempi concreti di come sia possibile avere una visione del suolo diversa e metterla in pratica».

«Con questo evento, Futura Civitas pone nuovamente al centro del dibattito il tema dell’ambiente e del civismo – centrali nella propria mission e nel proprio Statuto – con la consapevolezza che occuparsi di questi argomenti sia uno dei modi più alti per esercitare il proprio ruolo di cittadine e cittadini attivi. Anche per questa serata, come per l’incontro con l’agronomo Daniele Zanzi e per i prossimi in programma, l’invito è caldamente esteso agli amministratori di Olgiate Olona, della Valle e di Busto Arsizio, e alle altre associazioni locali, dal momento che i temi trattati riguardano tutti e che è necessario avere una visione integrata e complessiva che tenga insieme tutte le realtà del territorio. Vi aspettiamo!»

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.