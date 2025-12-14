La Pro Loco Varese torna in piazza Monte Grappa con le specialità del territorio
Prodotti artigianali, tradizioni locali e un corner solidale per sostenere l’economia e la comunità in vista del Natale
La Pro Loco Varese rinnova il suo impegno a favore della promozione delle realtà locali e delle tradizioni cittadine, tornando protagonista in piazza Monte Grappa in occasione dei mercatini natalizi. Una presenza che conferma la missione dell’associazione: valorizzare i saperi, le produzioni e le peculiarità del territorio.
Nel cuore della città, all’interno del corner Borducan, i visitatori potranno trovare una selezione delle specialità artigianali curate dalla Pro Loco. Tra queste spiccano l’Amaro Sacro Monte, realizzato seguendo l’antica ricetta dell’erboristeria di Santa Chiara e proposto in una speciale edizione natalizia; il Gin Campo dei Fiori, ottenuto da 13 botaniche del territorio; e il Pandolce, dolce tipico della tradizione varesina.
«Scegliere il territorio significa supportare l’economia locale a favore della ricaduta sull’intera comunità» sottolinea il presidente della Pro Loco, Roberto Bianchi, ribadendo l’importanza del consumo consapevole di prodotti locali.
Accanto alle eccellenze gastronomiche, grazie alla collaborazione con il Lions Club Luvinate Campo dei Fiori, sarà attivo ogni fine settimana fino a Natale un corner dedicato a creazioni artigianali fatte in casa: candele, palle decorate, addobbi e piccoli oggetti realizzati a mano, perfetti come idee regalo solidali.
