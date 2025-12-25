La magia del Natale illumina la provincia di Varese, trasformandola in una meta sempre più attrattiva grazie a luminarie, installazioni artistiche e scenari suggestivi che valorizzano piazze, monumenti e paesaggi naturali. Un fenomeno raccontato anche dalla Rai, con la Tgr della Lombardia che ha dedicato un servizio allo “Spettacolo delle luminarie a Varese”.

Galleria fotografica Le luci di Natale accendono la provincia di Varese: un viaggio tra borghi, laghi e tradizioni 4 di 44

Nel capoluogo sono oltre 500mila le piccole luci che hanno acceso i Giardini Estensi e le vie del centro, creando un percorso luminoso capace di unire eleganza e atmosfera natalizia. A rendere ancora più suggestivo il panorama cittadino è l’illuminazione del Sacro Monte, patrimonio dell’Unesco, che nelle ore serali si trasforma in uno spettacolo di luci e colori visibile da tutta la città.

Ma il Natale luminoso non si ferma a Varese. In tutta la provincia, grazie anche alle segnalazioni e alle fotografie inviate dai lettori di Varesenews, emergono angoli e borghi capaci di incantare. A Ispra spicca la celebre casa di Babbo Natale, immortalata da Gabriele Lazzari, mentre a Luino le luci valorizzano Palazzo Verbania, affacciato sul lago, in uno scatto di Nadia Rossi.

Suggestive anche le “lucine di Leggiuno”, sempre fotografate da Gabriele Lazzari, e l’atmosfera natalizia di Porto Ceresio, raccontata dall’obiettivo di Gianpietro Toniolo. Sul Lago Maggiore brillano anche le luci dell’Isola dei Pescatori, mentre all’interno della provincia si accendono il Castello di Somma Lombardo, Travedona e la chiesa di San Pietro a Gemonio.

Il viaggio prosegue a Cunardo, con la “casa di Natale”, a Laveno Mombello, dove il vecchio porticciolo si riflette nel lago illuminato, e a Castiglione Olona, che con le sue luci esalta il fascino storico del borgo. Ancora una volta il Sacro Monte torna protagonista con immagini che raccontano una “Christmas style” capace di unire spiritualità e bellezza.

Infine, a Busto Arsizio va in scena “Lumimaria”, un’installazione luminosa che completa questo itinerario diffuso, dimostrando come le luci di Natale siano diventate un vero e proprio motore di attrazione culturale e turistica. Un mosaico di immagini, colori ed emozioni che racconta una provincia viva.