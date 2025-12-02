Varese News

Varese Laghi

L’Ecomuseo delle Piane Viscontee diventa meta turistica: “Così valorizzeremo queste terre di mezzo”

Intervista a Emilio Aliverti, sindaco di Jerago con Orago, comune capofila dell'Ecomuseo, e Stefano Biondaro, coordinatore del progetto

Ecomuseo Piane Viscontee

Dopo anni di lavoro, studio e progettazione, l’Ecomuseo delle Piane Viscontee ha ricevuto oggi, martedì 2 dicembre, il riconoscimento ufficiale da Regione Lombardia, diventando il primo ecomuseo ufficialmente riconosciuto della provincia di Varese. Un risultato ancora più significativo considerando che quest’anno è stato l’unico progetto di questo tipo ad ottenere l’approvazione regionale.
Ne abbiamo parlato con Emilio Aliverti, sindaco di Jerago con Orago e capofila del progetto, e Stefano Biondaro, coordinatore dell’Ecomuseo delle Piane Viscontee.

Storia, paesaggio e cultura: le Piane Viscontee diventano un “ecomuseo”

“Il progetto è scaturito da una serie di elementi che fanno parte del vissuto di molti di noi”, spiega Stefano Biondaro. L’idea è nata dalla volontà di valorizzare quel territorio compreso tra il lago di Varese e il Parco del Ticino, storicamente rimasto ai margini delle grandi iniziative turistiche, ma ricco di caratteristiche uniche: colline, piane, castelli e scorci inaspettati”.

“Non parliamo di luoghi particolarmente specifici o di castelli famosi come destinazioni turistiche”, precisa Biondaro. “Parliamo di piane, di luoghi in cui si può andare a passeggiare, dove apparentemente non c’è nulla, ma dove in realtà esiste una grammatica del paesaggio costruita nel tempo: muretti a secco, filari di vigne, castagni e tradizioni locali che danno qualità a tutto il sistema”.

Nove comuni uniti per un obiettivo comune

L’ecomuseo è costituito come convenzione tra nove comuni: Besnate, Azzate, Casale Litta, Crosio della Valle, Brunello, Mornago, Sumirago e Jerago con Orago, quest’ultimo capofila del progetto. A breve si aggiungerà anche Bodio Lomnago.

“Non è stato complicato mettere insieme queste amministrazioni”, racconta Emilio Aliverti, sindaco di Jerago con Orago. “Sono tutti comuni già abituati a parlarsi e lavorare insieme. La vera sfida è stata farlo nascere in pieno Covid, tra il 2020 e il 2021. Ricordo che la prima firma della lettera di intenti, al castello di Jerago, vede i sindaci tutti schierati a debita distanza con la mascherina”.

Il Covid, però, si è rivelato anche un’opportunità: “Abbiamo osservato come in quel periodo i nostri concittadini giravano per il territorio, per i boschi e i sentieri, e terminata l’emergenza hanno continuato a farlo, molto più di prima”, aggiunge Aliverti. “L’ecomuseo cristallizza questa esperienza e la valorizza”.

Cosa significa essere un ecomuseo

L’Ecomuseo delle Piane Viscontee non è un museo tradizionale, ma una piattaforma che valorizza il territorio attraverso percorsi, segnaletica, totem informativi e iniziative culturali. Il simbolo scelto rappresenta l’identità del territorio: la merlatura ghibellina, la rosa camuna inghiottita dal biscione visconteo, il tricolore e la V dorata che richiama la provincia di Varese.

Grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Provincia di Varese e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, sono stati realizzati oltre 100 chilometri di percorsi tracciati e segnalati secondo i criteri CAI, di cui 40 percorribili anche in mountain bike, insieme a totem informativi e un sito internet dedicato (ecomuseopianevisconte.eu).

Dal basso nascono le iniziative

“La cosa bella è che stanno nascendo dal basso tante iniziative”, sottolinea Aliverti con entusiasmo. “Sono già partite visite guidate lungo i percorsi per scoprire chiesette e bellezze locali, abbinate a degustazioni con agricoltori e apicoltori del territorio. Queste iniziative nascono da appassionati e guide specializzate che finalmente trovano una piattaforma per promuovere il territorio”.

Un altro strumento importante è il DE.CO (Denominazione Comunale di Origine), già istituito da Azzate e Jerago con Orago, che presto sarà adottato da tutti i comuni. “Non è solo un’etichetta”, precisa il sindaco, “è il modo di far avvicinare la tradizione e l’orgoglio locale al mercato, valorizzando non solo i prodotti agroalimentari ma anche un saper fare, una metodologia di lavoro, una ricetta o una festa tradizionale”.

I prossimi obiettivi

Il riconoscimento regionale non è un punto di arrivo ma di partenza. “Adesso vogliamo aumentare la produzione di materiale digitale: fotografie, filmati, narrazioni”, spiega Aliverti. “Vogliamo costruire un archivio delle storie che possiamo raccontare e creare spazi fisici dove chi vuole far vivere l’ecomuseo possa incontrarsi, proporre iniziative e condividere idee”.

L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: fare sì che la cultura diventi anche economia, valorizzando un territorio che Aliverti definisce con una metafora  “la terra di mezzo” – non le famose valli varesine, non il Sacromonte, non l’Alto Milanese industriale, ma un territorio con le sue piane, i suoi torrenti, il lago, i castelli storici e tanta natura. Importante sarà il coinvolgimento dei giovani, ha spiegato Aliverti: “Diverse iniziative già partite sono nate proprio da guide locali e appassionati del territorio”.

I consigli per i visitatori

Quale percorso scegliere per iniziare? Stefano Biondaro suggerisce l’itinerario che dalla Madonnina del lago di Varese passa al castello di Azzate, attraversa la piana di Vegonno e di Montonate per arrivare alla Lagozza di Besnate: “Si connettono più di tremila anni di storia in circa 12 chilometri e mezzo, abbastanza pianeggianti”.

Emilio Aliverti, ovviamente, consiglia il castello Visconteo di Jerago con Orago: “È una fortezza, ora residenza privata, meravigliosa. Quando è aperto per iniziative comunali, chi lo visita rimane a bocca aperta, sia in inverno che in primavera”.

Per informazioni e contatti: ecomuseopianevisconte.eu oppure Instagram @ecomuseopianevisconte

 

Leggi anche

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.