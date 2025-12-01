Leonardo Da Vinci di Saronno, una settimana di controlli dopo le proteste per le aule fredde

Dopo le segnalazioni di temperature troppo basse all’interno dell’istituto scolastico Leonardo da Vinci di via Padre Monti, l’Amministrazione comunale di Saronno ha disposto da oggi una settimana di monitoraggi tecnici sull’impianto di riscaldamento, per verificare e risolvere eventuali criticità.

A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici, Mauro Lattuada, che interviene a seguito delle preoccupazioni espresse da genitori, docenti e consiglio d’istituto. Nei giorni scorsi, infatti, diverse classi della scuola secondaria sono rimaste al freddo, sollevando l’attenzione di famiglie e personale scolastico.

«Ovviamente i nostri studenti non devono mai ritrovarsi al freddo – dice Lattuada – e ben vengano le segnalazioni ed anche i suggerimenti di genitori, consiglio d’istituto e docenti, sono loro che assieme ai ragazzi ‘vivono’ quotidianamente la scuola».

Appena ricevute le prime segnalazioni, il Comune – che ha la responsabilità della gestione dell’impianto di riscaldamento – ha effettuato una serie di sopralluoghi tecnici per verificare le condizioni degli impianti e identificare le cause del problema.

«Le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio – spiega Lattuada – sicuramente a questa situazione ha contribuito il repentino abbassamento delle temperature, che ha costretto l’impianto a un lavoro straordinario. Inoltre, la presenza di infissi ormai vecchi, come sottolineato anche dal consiglio d’istituto, ha ritardato il riscaldamento degli ambienti».

Dopo un weekend di verifiche l’amministrazione comunale si aspetta che, da oggi, le aule risultino più accoglienti dal punto di vista termico. Tuttavia, la decisione è di proseguire con un monitoraggio quotidiano per almeno un’intera settimana, per tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione.

«Continueremo gli accertamenti di natura tecnica – conclude l’assessore – e tutte le richieste avanzate dai genitori del consiglio d’istituto saranno prese in esame. Non mancheranno, a breve, occasioni di confronto in modo preciso e puntuale».