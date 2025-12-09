Varese News

Lite in strada con le amiche, finisce in manette per aggressione ai carabinieri a Cassano Magnago

Un 25enne italiano, pregiudicato, è finito nei guai ed è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale

Un 25enne italiano, pregiudicato, è finito nei guai a Cassano Magnago, arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era in strada con sue amiche, per un qualche motivo si è accesa una discussione. Si sentono urla, qualche residente innervosito chiama i carabinieri e sul posto arriva la pattuglia.

All’arrivo dei militari il giovane non si è calmato: alterato dopo aver assunto alcol o droga, si è scagliato contro i carabinieri, ferendolo nella colluttazione. Alla fine il 25enne è finito in manette ed è stato portato in caserma. Anche qui ha continuato ad essere agitato, chiedendo anche l’intervento di una ambulanza (attuato per precauzione).

Nella mattina di martedì 9 dicembre l’arresto è stato convalidato dal giudice a Busto Arsizio.

Pubblicato il 09 Dicembre 2025
