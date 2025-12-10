Lo spirito del minibasket trionfa a Malnate: 400 bambini in festa per la VBS Cup

Una grande festa con 400 bambini a bordo campo ha concluso – nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre – la quarta edizione della VBS Cup, il torneo di minibasket dedicato alla categoria Aquilotti – nati tra il 2015 e il 2016 – organizzato dalla Varese Basket School. Trentadue le squadre impegnate per quattro giorni tra le palestre di Varese (Valle Olona e Pellico), Malnate (palazzetto e via Libia) e Arcisate (palazzetto) con partite a raffica e un impegno notevole di organizzatori, arbitri, allenatori e genitori, tutti ripagati dal sorriso dei mini-cestisti che si sono sfidati in campo.

A vincere il trofeo dedicato ad Aldo Monti è stata di nuovo l’Olimpia Milano che ha così bissato il successo del 2024 superando in finale l’agguerrita formazione di Cernusco di stretta misura con il punteggio di 13-11 (nel minibasket si disputano sei mini-tempi: la vittoria di ciascuno vale 3 punti, la sconfitta 1, il pareggio 2 a testa). Terzo posto per la Virtus Bologna che ha superato l’Alba Berlino nella finalina mentre la Top8 è stata completata nell’ordine da Urania, Arona, Sancat Firenze e Budrio.

I premi speciali istituiti da VBS sono andati ad Antonio Calamai della Sancat Firenze quale migliore istruttore mentre i tedeschi dell’Alba Berlino hanno ottenuto il riconoscimento per il fair play come squadra che si è distinta per lo spirito del minibasket.

«Il torneo è andato molto bene e si è concluso in un palazzetto di Malnate strapieno dopo quattro giorni impegnativi che però ci hanno molto soddisfatto, e lo dico anche in seguito ai feedback che abbiamo ricevuto – racconta Martino Rovera, esausto ma felice – Da parte nostra un grazie particolare va ai Bugs Malnate che ci hanno aiutato e ospitato, e poi naturalmente voglio ringraziare e salutare il nostro staff e tutte quelle persone, a partire da tutti i genitori coinvolti, che ci hanno dato una mano».

«È stato bravissimo Francesco Abbiati, il responsabile organizzativo del torneo, coordinato da tutti gli altri a mettere in piedi un un evento del genere e siamo sicuri che continueremo su questa strada anche in futuro cercando di fare sempre meglio, limando quelle cose che possono essere migliorate ma sicuri che lo spirito del minibasket sia sempre il motore trainante di un evento simile».