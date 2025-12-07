Malpensa e la Macbeth col trolley in mano, a Orino risotto giallo in biblioteca al secondo atto
La “Prima diffusa" della Scala è andata in scena in provincia di Varese sotto il segno della sorpresa
Dmitrij Šostakovič avrebbe forse approvato: col trolley in mano, o di fronte a un fumante piatto di riso giallo, come la migliore tradizione milanese comanda, la “Prima diffusa” della Scala è andata in scena in provincia di Varese sotto il segno della sorpresa.
La medesima sensazione provata dai viaggiatori in transito da Malpensa che, con l’imbrunire, valigie in mano, si sono lasciati rapire da Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, opera del compositore russo scelta come spettacolo di apertura della stagione teatrale del teatro più importante d’Italia e fra i più prestigiosi al mondo. Spettacolo che i viaggiatori hanno potuto apprezzare sul maxischermo del Terminal 1.
C’è, ovviamente, chi la Lady Macbeth se l’è potuta gustare in platea o, meglio ancora, sul palco; e chi l’ha seguita in televisione.
Ma a Orino, invece, c’è chi ha assaporato il gusto tutto milanese del dopo teatro: alla rappresentazione della Prima in programma al centro culturale Pino Moia, che ospita la biblioteca civica, una dozzina di affezionati dell’opera, al termine del secondo atto, ha potuto assaggiare un piatto di risotto alla milanese.
What else?
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.