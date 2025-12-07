Malpensa e la Macbeth col trolley in mano, a Orino risotto giallo in biblioteca al secondo atto

Dmitrij Šostakovič avrebbe forse approvato: col trolley in mano, o di fronte a un fumante piatto di riso giallo, come la migliore tradizione milanese comanda, la “Prima diffusa” della Scala è andata in scena in provincia di Varese sotto il segno della sorpresa.

La medesima sensazione provata dai viaggiatori in transito da Malpensa che, con l’imbrunire, valigie in mano, si sono lasciati rapire da Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, opera del compositore russo scelta come spettacolo di apertura della stagione teatrale del teatro più importante d’Italia e fra i più prestigiosi al mondo. Spettacolo che i viaggiatori hanno potuto apprezzare sul maxischermo del Terminal 1.

C’è, ovviamente, chi la Lady Macbeth se l’è potuta gustare in platea o, meglio ancora, sul palco; e chi l’ha seguita in televisione.

Ma a Orino, invece, c’è chi ha assaporato il gusto tutto milanese del dopo teatro: alla rappresentazione della Prima in programma al centro culturale Pino Moia, che ospita la biblioteca civica, una dozzina di affezionati dell’opera, al termine del secondo atto, ha potuto assaggiare un piatto di risotto alla milanese.

