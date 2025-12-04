Malpensa si prepara alla Prima della Scala con eventi speciali

Milano Malpensa si trasforma ancora una volta in un simbolico punto d’accesso alla cultura, in occasione dell’attesa Prima della Scala, che si terrà il 7 dicembre. Quest’anno, come parte del progetto “Prima Diffusa” del Comune di Milano, l’aeroporto ospiterà due eventi speciali che uniscono arte, musica e tradizione, offrendo ai passeggeri e ai visitatori un’esperienza unica.

Venerdì 5 dicembre – “Aspettando la Prima” al Terminal 1

L’iniziativa prende il via il 5 dicembre con “Aspettando la Prima”, un evento speciale che si terrà dalle 19:00 alle 20:00 al Terminal 1 di Malpensa. In questa occasione, 25 giovani allievi della scuola di danza Prima ballerina di Castelletto Ticino, sotto la guida della maestra Luciana Seghezzi, porteranno la magia del balletto classico nel cuore dell’aeroporto. I danzatori si esibiranno in un omaggio a “Lo Schiaccianoci”, uno dei capolavori più amati del repertorio natalizio, trasformando gli spazi del Terminal, tra l’area check-in e la zona Rossopomodoro, in un palcoscenico inedito. L’esibizione, gratuita e aperta al pubblico, offrirà un’opportunità unica di fruire di una performance di danza immersiva mentre si è in transito.

Domenica 7 dicembre – La Prima della Scala in diretta

L’iniziativa prosegue il 7 dicembre, giorno della Prima della Scala, con la diretta della storica opera “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Šostakovič, trasmessa al Terminal 1 di Malpensa. La proiezione avverrà nella Porta di Milano, uno spazio che quest’anno diventa un punto di incontro e visione collettiva per tutti coloro che transitano dall’aeroporto. Questo evento rappresenta un’occasione unica per vivere, fuori dalla tradizionale sede del Teatro alla Scala, l’emozione della Prima, portando la magia dell’opera ai viaggiatori e ai residenti milanesi.

Malpensa: hub culturale e porta d’accesso alla città

Con questi eventi, Malpensa non solo conferma il suo ruolo di aeroporto internazionale, ma si posiziona anche come un autentico hub culturale, capace di offrire momenti di riflessione e di bellezza anche durante i viaggi. L’aeroporto diventa quindi un punto d’ingresso alla città non solo per chi arriva, ma anche per chi parte, unendo tradizione e modernità in un contesto dove la cultura è alla portata di tutti.