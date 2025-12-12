Maurice Ravel, «Genio senza sregolatezza»
A Castronno, Dario Monticelli, di Officine Musicali, ha guidato il pubblico tra aneddoti, analisi e vicende personali restituendo un ritratto vivo e sorprendente dell'artista
Maurice Ravel, compositore francese tra i più raffinati del Novecento, è stato protagonista del venerdì musicale di Materia, lo spazio culturale di VareseNews a Castronno. Un artista fondamentale, raccontato non solo attraverso le sue opere ma anche per la sua straordinaria complessità umana. A guidare il pubblico, Dario Monticelli di Officine Musicali, che ha saputo intrecciare aneddoti, analisi e vicende personali per restituire al pubblico un ritratto vivo e sorprendente.
Un’eleganza fuori dal tempo
Ravel era un personaggio di stile e fascino. Estremamente attento al proprio aspetto, aveva un guardaroba che rasentava la maniacalità: durante un viaggio negli Stati Uniti portò con sé 25 pigiami, 66 camicie, 75 cravatte e 20 paia di scarpe. In Francia fu il primo a sdoganare la moda del “total white”.
Eppure, dietro l’apparenza impeccabile si celava un uomo riservato, ironico, malinconico. Ravel amava la notte parigina, frequentava i salotti culturali, ma era anche una persona schiva, solitaria e profondamente riservata. Non si conoscono storie d’amore certe nella sua vita, se non vaghi accenni a rapporti mai consumati o appena intuibili. La sua vita affettiva rimane, ancora oggi, in gran parte un mistero.
La Valse e il trauma della guerra
Uno dei momenti centrali della serata è stato il racconto della genesi di La Valse, scritta dopo la Prima guerra mondiale, un’opera che racchiude la vertigine e il crollo di un’epoca. Dietro quel valzer c’è l’eco della Vienna imperiale caduta, la tragedia del conflitto, ma anche il desiderio di rinascita. «È l’espressione della vertigine condotta fino alla distruzione», ha ricordato il relatore.
Bolero: un’ossessione che travolge
Il Bolero è stato il grande successo di Ravel, composto quasi di getto nel 1928. Un brano nato da un’idea semplice – ripetere lo stesso tema crescendo fino all’esplosione finale – che si è trasformato in un fenomeno mondiale. «Un organismo che si autodistrugge», così è stato definito durante la conferenza, mostrando come la struttura circolare del pezzo sia tanto ipnotica quanto drammatica.
Declino e fine di un artista
La parte finale della serata ha toccato l’ultimo arco della vita del compositore, colpito da una malattia neurologica che lo privò lentamente delle facoltà motorie e cognitive, pur mantenendo intatta la sua lucidità musicale. Fino agli ultimi giorni, Ravel non smise mai di cercare la perfezione. Morì il 28 dicembre 1937, lasciando un’eredità artistica immensa, ma anche un’immagine di uomo enigmatico e profondamente umano.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.