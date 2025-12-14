Varese News

Minerali e fossili, 43 anni di successi: la “borsa scambio” dei Naturalisti Bustesi richiama pubblico da tutta Italia

Oltre 40 espositori e Sala Gemella gremita per un appuntamento che continua a stupire appassionati e curiosi. L’assessore Maffioli: “Un’iniziativa capace di affascinare anche i profani”

Un appuntamento che non conosce declino e che, anzi, continua a crescere dopo 43 anni: è la storica “borsa scambio” di minerali e fossili organizzata dal Gruppo Naturalisti Bustesi, tornata anche quest’anno nella gremita Sala Gemella di Busto Arsizio.

Oltre 40 espositori provenienti da tutta Italia hanno portato in città pezzi unici, rarità geologiche, collezioni preziose e curiosità capace di attirare non solo appassionati e studiosi, ma anche semplici visitatori incuriositi dalla bellezza della natura “fermata nel tempo”.

Il pubblico, come sempre numerosissimo, ha affollato gli spazi per tutta la giornata, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti più longevi e amati della città, capace di richiamare visitatori da ogni regione.

A sottolineare il valore culturale dell’evento è stato anche l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, che ha commentato:
“Un’iniziativa anche per profani, che possono ammirare le bellezze della natura a braccetto col tempo (anche in versione gioielli…) e lasciarsene affascinare.”

Pubblicato il 14 Dicembre 2025
