Mornago conclude “Benessere in Comune” con la festa di Natale

Si è concluso il progetto “Benessere in Comune” , un’importante iniziativa finanziata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e avviata dal Comune di Mornago lo scorso 3 marzo 2025. Per otto mesi, il territorio comunale è stato il fulcro di attività mirate ai bambini dai 7 ai 14 anni e alle loro famiglie, con l’obiettivo primario di promuovere il benessere psicofisico e sociale attraverso esperienze formative e momenti di aggregazione.

Il calendario del progetto è stato particolarmente ricco e diversificato. Ha incluso serate di approfondimento con la partecipazione di esperti di settore, come Daniele Novara, Elia Origoni, Marco Parolo, Leonardo Caletti, Sara Ghioldi e Patrizia Accardi. Parallelamente, sono stati organizzati numerosi laboratori creativi che hanno toccato svariati ambiti, tra cui cucina, grafica, mosaico, erbario e attività artistiche. Non sono mancati, inoltre, momenti dedicati al gioco e alla socializzazione, con feste, animazione e l’allestimento di gonfiabili.

Un ruolo cruciale nel successo delle attività è stato svolto da Essere Bambini APS , un ente del Terzo Settore specializzato in progettazione educativa, che ha contribuito con proposte esperienziali di arte, musica e teatro, rendendo le iniziative stimolanti.

L’Amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti. L’Assessore alle Politiche Sociali, Giovanna Bea, ha sottolineato come queste iniziative abbiano rappresentato una preziosa opportunità per rafforzare i legami familiari e migliorare in modo tangibile la qualità della vita dei ragazzi. Anche il Sindaco Davide Tamborini ha ribadito l’importanza strategica del progetto: «Investire nel benessere dei bambini e delle loro famiglie significa investire nel futuro della comunità» , rivolgendo un ringraziamento al Dipartimento per il sostegno finanziario.

Il Comune di Mornago ha dimostrato in passato di saper cogliere significative opportunità di finanziamento, inclusi fondi da Regione Lombardia dedicati all’infanzia. Questa capacità ha permesso di costruire una solida rete di iniziative, frutto della collaborazione sinergica con la parrocchia, le scuole, l’ICC Mornago e diverse associazioni sportive. Questa sinergia è considerata la chiave per la realizzazione di progetti a favore dei più piccoli e delle loro famiglie.

L’Amministrazione comunale auspica ora che i finanziamenti possano avere una continuità, in particolare per i piccoli comuni, al fine di continuare a promuovere progetti che pongano i bambini e le loro famiglie al centro delle politiche locali. Il progetto “Benessere in Comune” viene descritto come un “viaggio condiviso” durato otto mesi, che ha ricordato a tutti l’importanza di prendersi cura dei più giovani. La conclusione del Sindaco Tamborini rafforza questa visione: «Solo insieme possiamo costruire un territorio che cresce con i suoi bambini e le loro famiglie».

Festa di Natale Conclusiva per “Benessere in Comune”

Il progetto “Benessere in Comune” si avvia alla conclusione con l’evento finale “Un Natale Speciale”. La celebrazione si terrà il 6 dicembre, simbolo della chiusura di un percorso che ha rafforzato il senso di comunità. L’appuntamento è fissato dalle 14:00 alle 17:00 presso la sala “Quattro Campanili” in Via Monte Ortigara a Mornago. Sarà un pomeriggio dedicato a condividere la magia del Natale insieme alle famiglie. Il programma include lettura animata, laboratorio creativo e una merenda insieme. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare esserabambini@gmail.com, il numero 3484742296, o visitare il sito www.esserebambini.it. L’evento è realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Comune di Mornago, in collaborazione con Essere Bambini APS.