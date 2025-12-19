Nasce l’Alzheimer Cafè Evolution a Luino: una nuova opportunità per le famiglie

L’esperienza dell’Alzheimer Cafè di Luino, iniziata il 23 ottobre 2023, è un importante momento di condivisione e confronto per le famiglie sul tema della malattia di Alzheimer. Promosso dall’Ambito di Luino del Piano di zona, dal Comune di Luino e gestito dalla Fondazione Mons. Comi in collaborazione con l’Associazione Varese Alzheimer, l’Alzheimer Cafè offre una concreta risposta ai bisogni delle famiglie che gestiscono in casa i loro cari affetti dalla malattia di Alzheimer, creando un luogo ove i familiari e caregiver si possono incontrare e trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente e centrata sull’ascolto.

Grazie all’aiuto di una psicologa, possono scambiarsi le esperienze e i problemi che incontrano tutti i giorni nella cura dei propri cari, confrontarsi sulle modalità con cui meglio affrontare le varie situazioni critiche e approfondire la conoscenza della malattia di Alzheimer. Contemporaneamente i loro cari malati di Alzheimer vengono accolti in appositi spazi e, con l’aiuto di educatrici e volontari, possono vivere dei momenti di condivisione e di svago con attività ludiche e terapeutiche volte a rallentare il decadimento cognitivo e a permettere la socializzazione con momenti conviviali al termine delle attività. Si crea così un gruppo molto unito in un ambiente sereno ove praticare la musicoterapia e la pet-therapy che coinvolge i famigliari ed i loro cari in attività di grande partecipazione.

Da due anni l’Alzheimer Cafè si tiene il lunedì pomeriggio, a settimane alterne, dalle 15.00 alle 17.00, nello splendido contesto di Villa Hussy a Luino.

“Siamo ora al terzo anno dell’Alzheimer Cafè e da tempo abbiamo aperto una riflessione tra familiari, caregiver, professionisti e volontari per capire come migliorare questo servizio al fine di renderlo più vicino ai bisogni reali delle famiglie – raccontano i promotori -. Da queste riflessioni è nato l’Alzheimer Cafè Evolution che va maggiormente incontro alle esigenze delle famiglie e dei caregiver che spesso hanno bisogno di affidare in fiducia e serenità i loro cari affetti dall’Alzheimer per prendersi un momento per loro o per svolgere le proprie faccende”.

E così da gennaio 2026 l’Alzheimer Cafè si terrà ogni lunedì pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.30, con le seguenti modalità:

– il primo lunedì del mese parteciperanno i famigliari ed i loro cari, affetti dalla malattia di Alzheimer, con le modalità attuali e quindi con la presenza della psicologa, delle educatrici e dei volontari;

– il secondo lunedì del mese i famigliari potranno portare il loro cari ed affidarli alle educatrici ed ai volontari e ritornare a prenderli alla fine del servizio.

I successivi lunedì del mese si alterneranno con la sequenza sopra descritto.

L’Alzheimer Cafè Evolution è un servizio gratuito offerto a tutte le famiglie che risiedono nei Comuni del Piano di Zona, Ambito di Luino e precisamente: Agra, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Ferrera, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Marchirolo, Marzio, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Tronzano Lago Maggiore, Valganna.

“Invitiamo le famiglie che curano in casa i loro cari affetti dalla malattia di Alzheimer a partecipare a all’Alzheimer Cafè Evolution contattando l’Ufficio Accoglienza della Fondazione Mons. Comi nella persona della Sig.ra Isabella Santulli (tel.0332/542345; mail: i.santulli@fondazionecomi.it) che coordina il progetto dell’Alzheimer Cafè”.