Natale a Ranco con la sfilata dei trattori

Sabato 13 dicembre 2025 la frazione di Uponne, a Ranco, ospiterà una giornata interamente dedicata al Natale, con iniziative pensate per famiglie, bambini e appassionati del territorio. Il cuore degli eventi sarà la Fattoria Robustelli, in via Uponne 71A, dove tradizione agricola e atmosfera natalizia si incontreranno in un programma ricco e partecipato.

Il pomeriggio con i bambini e l’arrivo di Babbo Natale

Il primo appuntamento è fissato alle 16.30 con “Natale in fattoria”, iniziativa organizzata dalla Pro Loco Ranco in collaborazione con le scuole di Ranco, il Comitato genitori, Cesarino e la famiglia Robustelli.

In programma la recita dei bambini delle scuole di Ranco, seguita da una merenda offerta dalla Pro Loco e dall’atteso arrivo di Babbo Natale, che porterà un piccolo regalo a tutti i bambini presenti.

Alle 18 l’albero di Natale con i trattori

Alle 18.00 la giornata entrerà nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi e caratteristici: la sfilata e l’accensione dell’albero di Natale realizzato con i trattori, iniziativa promossa da Cesarino e famiglia Robustelli in collaborazione con la Pro Loco Ranco.

Un evento suggestivo, che unisce il mondo agricolo alla tradizione natalizia, trasformando i mezzi agricoli illuminati in protagonisti di un albero di Natale originale e fortemente identitario. A seguire sono previsti panettone, vin brulé e aperitivo, offerti dalla Pro Loco Ranco.

Cena in agriturismo e informazioni pratiche

La serata proseguirà alle 20.30 con la cena presso l’agriturismo Il Vecchio Castagno, con prenotazione obbligatoria. Per l’evento è previsto ampio parcheggio con ingresso da via Uponne.

Gli organizzatori lanciano anche un invito diretto agli agricoltori del territorio: “Trattorista, ti aspettiamo!”, per rendere ancora più partecipata e spettacolare la sfilata.