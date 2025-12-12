Varese News

Varese Laghi

Natale nel Varesotto

Natale a Ranco con la sfilata dei trattori

A seguire sono previsti panettone, vin brulé e aperitivo, offerti dalla Pro Loco Ranco

L'albero di trattori alla Fattoria Robustelli di Ranco

Sabato 13 dicembre 2025 la frazione di Uponne, a Ranco, ospiterà una giornata interamente dedicata al Natale, con iniziative pensate per famiglie, bambini e appassionati del territorio. Il cuore degli eventi sarà la Fattoria Robustelli, in via Uponne 71A, dove tradizione agricola e atmosfera natalizia si incontreranno in un programma ricco e partecipato.

Il pomeriggio con i bambini e l’arrivo di Babbo Natale

Il primo appuntamento è fissato alle 16.30 con “Natale in fattoria”, iniziativa organizzata dalla Pro Loco Ranco in collaborazione con le scuole di Ranco, il Comitato genitori, Cesarino e la famiglia Robustelli.

In programma la recita dei bambini delle scuole di Ranco, seguita da una merenda offerta dalla Pro Loco e dall’atteso arrivo di Babbo Natale, che porterà un piccolo regalo a tutti i bambini presenti.

Alle 18 l’albero di Natale con i trattori

Alle 18.00 la giornata entrerà nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi e caratteristici: la sfilata e l’accensione dell’albero di Natale realizzato con i trattori, iniziativa promossa da Cesarino e famiglia Robustelli in collaborazione con la Pro Loco Ranco.

Un evento suggestivo, che unisce il mondo agricolo alla tradizione natalizia, trasformando i mezzi agricoli illuminati in protagonisti di un albero di Natale originale e fortemente identitario. A seguire sono previsti panettone, vin brulé e aperitivo, offerti dalla Pro Loco Ranco.

Cena in agriturismo e informazioni pratiche

La serata proseguirà alle 20.30 con la cena presso l’agriturismo Il Vecchio Castagno, con prenotazione obbligatoria. Per l’evento è previsto ampio parcheggio con ingresso da via Uponne.

Gli organizzatori lanciano anche un invito diretto agli agricoltori del territorio: “Trattorista, ti aspettiamo!”, per rendere ancora più partecipata e spettacolare la sfilata.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.