Natale musicale alla scuola Macchi di Brebbia: 200 alunni conquistano il pubblico con due concerti
Diretti dalla docente di musica Gabriella Colombo, i ragazzi delle classi seconde e terzee delle prime hanno formato una vera orchestra proponendo un repertorio natalizio e non
Doppio appuntamento con la musica per celebrare il Natale alla Scuola Secondaria di primo grado “Macchi” di Brebbia: circa 200 alunni hanno incantato genitori e parenti con concerti tenuti l’17 e il 19 dicembre nell’Auditorium dell’Istituto.
Diretti dalla docente di musica Gabriella Colombo, con il supporto del professor Antonello Lentini, i ragazzi delle classi seconde e terze (17 dicembre, ore 17.30) e delle prime (19 dicembre, ore 11) hanno formato una vera orchestra, spaziando tra flauti dolci, chitarre, violini, trombe e percussioni. Il repertorio natalizio e non ha infiammato la platea, trasformando l’evento in una festa collettiva piena di energia.
Tra un brano e l’altro, la classe 1B ha letto racconti natalizi scritti da loro sotto la guida della docente Pasqua Piemontese, mentre hanno curato anche i programmi di sala nel laboratorio digitale con Alessandra Rizza. “Suonare insieme insegna musica e rispetto reciproco”, ha commentato la professoressa Colombo. I concerti si sono conclusi con rinfreschi del Comitato Genitori e una lotteria.
Un successo che conferma il vivace spirito comunitario della scuola brebbiese.
