Non si possono vietare? Usateli con criterio. L’appello del Comune di Viggiù per i botti di Capodanno

L'amministrazione comunale per tutelare la sicurezza e la tranquillità di tutti, ha pensato di ricorrere ad un appello al buon senso, piuttosto che ad un'ordinanza che vieti l'uso di botti, petardi e fuochi d'artificio. Funzionerà?

In vista dei festeggiamenti di Capodanno l’amministrazione comunale di Viggiù, per tutelare la sicurezza e la tranquillità di tutti, ha pensato di ricorrere ad un appello al buon senso, piuttosto che ad un’ordinanza che vieti l’uso di botti, petardi e fuochi d’artificio.

«La normativa vigente non prevede un divieto generalizzato all’utilizzo di tali prodotti – scrive il Comune sulla pagina Facebok ufficiale –  tuttavia, è dovere delle amministrazioni promuovere comportamenti responsabili e rispettosi della collettività. L’impiego improprio o eccessivo di materiale pirotecnico può arrecare disturbo e preoccupazione alle fasce più deboli della popolazione – in particolare anziani, bambini e persone sensibili – oltre a provocare gravi disagi agli animali e potenziali situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica».

«Si invita pertanto la cittadinanza a mantenere comportamenti improntati al buon senso, alla prudenza e al rispetto reciproco, limitando l’uso di artifici rumorosi e adottando ogni cautela necessaria per garantire la sicurezza e la serenità di tutti.
Il rispetto delle regole, delle persone e dei nostri animali d’affezione rappresenta il modo migliore per accogliere il nuovo anno come comunità».

Pubblicato il 30 Dicembre 2025
