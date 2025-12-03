Olimpiadi e Paralimpiadi, Fontana: “Un evento destinato a lasciare una legacy infrastrutturale e sociale di valore”

Si è tenuto mercoledì 3 dicembre, al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, l’evento “Verso l’Eccellenza Paralimpica” organizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano in collaborazione con Regione Lombardia.

Alla serata sono intervenuti il presidente della Regione Attilio Fontana, il sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo, il direttore generale Welfare Mario Melazzini, il console generale degli Stati Uniti Douglass Benning, il coordinatore per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 Sunil Ravi, insieme all’atleta paralimpica e Ambassador per Milano Cortina 2026 Martina Caironi e al paralimpico Davide Bendotti.

Un passaggio storico per il paese

Il presidente ha sottolineato come Olimpiadi e Paralimpiadi rappresentino “un passaggio storico per l’Italia”, coinvolgendo non solo i territori sede di gara ma l’intero sistema nazionale. L’evento, ha ricordato, raggiungerà oltre 3 miliardi di spettatori nel mondo e genererà più di 3 milioni di presenze turistiche aggiuntive nel solo periodo invernale.

Una manifestazione destinata a lasciare un’eredità concreta. “Fin dall’inizio – ha spiegato Fontana – abbiamo tracciato una missione chiara: restituire ai territori un’eredità solida, tangibile e orientata al futuro”. La legacy dei Giochi prevede investimenti per 5,1 miliardi di euro in opere infrastrutturali: il 40,8% per il potenziamento della rete stradale, il 47% per il miglioramento del trasporto ferroviario e della mobilità sostenibile e il 12,2% per la riqualificazione degli impianti sportivi.

Particolarmente significativa, ha aggiunto, la legacy sociale legata alle Paralimpiadi: “Le nuove infrastrutture nasceranno prive di barriere architettoniche e garantiranno accessi realmente universali. Tutti gli interventi seguono i criteri del design for all, integrando soluzioni avanzate di accessibilità che resteranno patrimonio permanente delle comunità”.

“I sogni non conoscono limiti”

Oltre agli investimenti, Fontana ha richiamato il valore culturale delle Paralimpiadi: “Accanto alle opere – ha puntualizzato – c’è la sfida più autentica, quella che solo lo sport sa proporre: dimostrare che i sogni non conoscono limiti. I Giochi dovranno favorire la diffusione della pratica sportiva come strumento di autonomia, crescita e realizzazione personale”. Durante la serata sono state proiettate alcune clip del documentario Netflix ‘Rising Phoenix: La storia delle Paralimpiadi’, anticipate da un videomessaggio di Bebe Vio, che ha illustrato l’origine del titolo del film.

Il programma dei giochi

Le Paralimpiadi si terranno dal 6 al 15 marzo 2026, con le principali venue a Milano e Cortina d’Ampezzo. La cerimonia di apertura si terrà all’Arena di Verona, mentre quella di chiusura al Palaghiaccio Olimpico di Cortina. In Alto Adige non sono invece previste competizioni paralimpiche.

Saranno sei le discipline in gara: biathlon, para ice hockey, sci alpino, sci di fondo, snowboard e wheelchair curling. Attesi oltre 600 atleti, in crescita rispetto ai 558 di Pechino, per un totale di 79 finali a medaglia. Milano ospiterà le competizioni di para ice hockey, per cui sono previsti impianti di altissimo livello, completamente ripensati secondo principi di accessibilità universale.

Dal rinnovato Stadio del Ghiaccio di Cortina, progettato per accogliere pubblico e atleti senza barriere, all’Arena di Verona che offrirà una cornice d’eccezione alla cerimonia di apertura, la legacy delle infrastrutture paralimpiche sarà una risorsa a lungo termine per i territori. Quella di Milano-Cortina sarà la terza edizione paralimpica ospitata dall’Italia, dopo Roma 1960 e Torino 2006.