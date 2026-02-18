Autonomia differenziata, approvata la pre-intesa con la Lombardia
Via libera agli schemi preliminari tra Governo e quattro Regioni. Fontana: "Ci assumiamo la responsabilità delle scelte a livello regionale"
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle pre-intese sull’Autonomia differenziata, approvando in particolare gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
Al termine della riunione dell’esecutivo, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme ai presidenti delle altre Regioni interessate, ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Unanime il commento del ministro Calderoli e dei governatori: «Un passaggio storico».
«Nella procedura per arrivare alla conclusione di questo percorso – ha commentato il presidente Fontana – ci sono alcuni punti rilevanti come quelli riguardanti la sanità: il superamento dei cosiddetti ‘silos’ è, di fatto, una vera dimostrazione di autonomia, perché i risparmi invece di dover rimanere vincolati, possono essere spesi secondo le esigenze e le necessità regionali. Ribadisco – ha continuato il governatore della Lombardia – autonomia non significa chiedere più soldi, ma essere responsabili delle scelte a livello regionale».
«Questo racconto che si è fatto sull’autonomia – ha concluso Fontana – è una vera e propria mistificazione: non riesco a capire questo problema che si pongono tutti: il timore diffuso è che con l’autonomia differenziata si modifichino le condizioni di questo Paese. Non è così. Qual è allora la reticenza dei governatori del sud? Perché queste pre-intese non le hanno volute? Perché si sono fatti anche loro vincere dagli slogan che sono stati raccontati. Se non si vuole l’autonomia, vuol dire che si è contenti delle cose come sono organizzate adesso? Quindi, chi non la vuole vada avanti così. Al contrario, la si vuole? La si richieda. E’ una responsabilità: noi ci assumiamo questa responsabilità, se sbaglieremo sarà colpa nostra».
