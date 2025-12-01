“Oltre la vetta con Niko”, inaugurazione della nuova parete di arrampicata all’ITE Tosi di Busto Arsizio

Martedì 2 dicembre 2025, dalle 18:00 alle 19:30, presso l’ITE Tosi (Viale Stelvio 173, Busto Arsizio), si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova parete di arrampicata, donata all’istituto dall’Associazione MeLa Gioco.

L’iniziativa, dal titolo “Oltre la vetta con Niko”, vuole essere un momento di sport, crescita e condivisione. L’evento prevede il discorso introduttivo da parte dell’associazione, l’esibizione di climber professionisti e l’inaugurazione della parete con un brindisi.

La donazione della parete da parte di MeLa Gioco – associazione nata in memoria di Niccolò Sartoni e attiva nella prevenzione del melanoma e nella promozione di iniziative sportive, educative e culturali – rappresenta un’opportunità unica per la scuola e per i ragazzi, che potranno avvicinarsi all’arrampicata come disciplina sportiva e come occasione di sfida personale.

Saranno presenti i rappresentanti dell’ITE Tosi, del Comune e le realtà associative locali, insieme a studenti, docenti ed ex professori. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e alle scuole del territorio.

Evento: Oltre la vetta con Niko – Inaugurazione parete di arrampicata

Data: Martedì 2 dicembre 2025 – ore 18:00

Luogo: ITE Tosi, Viale Stelvio 173 – Busto Arsizio

Ingresso libero

Per informazioni:

info@associazionemelagioco.it

www.associazionemelagioco.it