Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

“Oltre la vetta con Niko”, inaugurazione della nuova parete di arrampicata all’ITE Tosi di Busto Arsizio

La donazione della parete da parte di MeLa Gioco, associazione nata in memoria di Niccolò Sartoni e attiva nella prevenzione del melanoma e nella promozione di iniziative sportive, educative e culturali

Generico 01 Dec 2025

Martedì 2 dicembre 2025, dalle 18:00 alle 19:30, presso l’ITE Tosi (Viale Stelvio 173, Busto Arsizio), si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova parete di arrampicata, donata all’istituto dall’Associazione MeLa Gioco.

L’iniziativa, dal titolo “Oltre la vetta con Niko”, vuole essere un momento di sport, crescita e condivisione. L’evento prevede il discorso introduttivo da parte dell’associazione, l’esibizione di climber professionisti e l’inaugurazione della parete con un brindisi.

La donazione della parete da parte di MeLa Gioco – associazione nata in memoria di Niccolò Sartoni e attiva nella prevenzione del melanoma e nella promozione di iniziative sportive, educative e culturali – rappresenta un’opportunità unica per la scuola e per i ragazzi, che potranno avvicinarsi all’arrampicata come disciplina sportiva e come occasione di sfida personale.

Saranno presenti i rappresentanti dell’ITE Tosi, del Comune e le realtà associative locali, insieme a studenti, docenti ed ex professori. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e alle scuole del territorio.

Evento: Oltre la vetta con Niko – Inaugurazione parete di arrampicata
Data: Martedì 2 dicembre 2025 – ore 18:00
Luogo: ITE Tosi, Viale Stelvio 173 – Busto Arsizio
Ingresso libero

Per informazioni:
info@associazionemelagioco.it
www.associazionemelagioco.it

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.