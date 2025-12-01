“Oltre la vetta con Niko”, inaugurazione della nuova parete di arrampicata all’ITE Tosi di Busto Arsizio
La donazione della parete da parte di MeLa Gioco, associazione nata in memoria di Niccolò Sartoni e attiva nella prevenzione del melanoma e nella promozione di iniziative sportive, educative e culturali
Martedì 2 dicembre 2025, dalle 18:00 alle 19:30, presso l’ITE Tosi (Viale Stelvio 173, Busto Arsizio), si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova parete di arrampicata, donata all’istituto dall’Associazione MeLa Gioco.
L’iniziativa, dal titolo “Oltre la vetta con Niko”, vuole essere un momento di sport, crescita e condivisione. L’evento prevede il discorso introduttivo da parte dell’associazione, l’esibizione di climber professionisti e l’inaugurazione della parete con un brindisi.
La donazione della parete da parte di MeLa Gioco – associazione nata in memoria di Niccolò Sartoni e attiva nella prevenzione del melanoma e nella promozione di iniziative sportive, educative e culturali – rappresenta un’opportunità unica per la scuola e per i ragazzi, che potranno avvicinarsi all’arrampicata come disciplina sportiva e come occasione di sfida personale.
Saranno presenti i rappresentanti dell’ITE Tosi, del Comune e le realtà associative locali, insieme a studenti, docenti ed ex professori. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e alle scuole del territorio.
Evento: Oltre la vetta con Niko – Inaugurazione parete di arrampicata
Data: Martedì 2 dicembre 2025 – ore 18:00
Luogo: ITE Tosi, Viale Stelvio 173 – Busto Arsizio
Ingresso libero
Per informazioni:
info@associazionemelagioco.it
www.associazionemelagioco.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.