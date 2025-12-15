Varese News

Quando la cucina diventa racconto: Pierre Ley e Alberto Bortoluzzi a Materia

Ricette, fotografie e storie autobiografiche nel libro "Digressioni culinarie" che verrà presentato martedì 23 dicembre alle 21 nell'hub culturale di Castronno

La cucina come luogo della memoria, dell’immaginazione e delle storie che si intrecciano tra un profumo e un gesto quotidiano. È questo lo spirito di Digressioni culinarie, il libro che Pierre Ley e Alberto Bortoluzzi presenteranno martedì 23 alle ore 21 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro castronno. Un’opera che va oltre la semplice raccolta di ricette, trasformandosi in un racconto leggero e coinvolgente, costruito a quattro mani da due amici che nella cucina hanno trovato un terreno comune di creatività.

Il volume nasce infatti come un “divertissement” tra appassionati di sapori e parole: un insieme di aneddoti, colori, ingredienti, fotografie e illustrazioni che compongono un mosaico culinario capace di parlare al cuore prima ancora che al palato. Dentro queste pagine la cucina diventa il pretesto per raccontare incontri, luoghi, memorie e suggestioni che appartengono alla vita degli autori.

Durante la serata, Ley e Bortoluzzi dialogheranno con il pubblico accompagnando i presenti in un percorso autobiografico in cui le ricette convivono con i ricordi, le immagini con le emozioni, e ogni piatto si fa occasione di racconto.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 15 Dicembre 2025
