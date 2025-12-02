Ravo Mattoni e la bellezza che unisce passato e futuro

C’è un punto, nel lavoro di Andrea Ravo Mattoni, in cui il Rinascimento incontra la strada e dove le immagini dei grandi maestri tornano a vivere su muri, superfici inattese, nuovi paesaggi urbani. È da questo incrocio che prende spunto l’incontro in programma giovedì 11 dicembre alle ore 21, dedicato a esplorare il rapporto tra memoria artistica e linguaggi contemporanei.

L’evento, dal titolo “Ravo: la bellezza tra passato e futuro – quando l’arte incontra la tecnologia”, offrirà uno sguardo approfondito sul percorso dell’artista e sulle scelte che guidano la sua ricerca: dalle citazioni rinascimentali alla trasposizione su larga scala, fino all’uso degli strumenti digitali come supporto alla progettazione.

Al centro della serata ci sarà il racconto di come tradizione e innovazione possano dialogare senza sovrapporsi, con la tecnologia che si affianca alle tecniche pittoriche per ampliare possibilità e visioni.

Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.