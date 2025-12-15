Riaperta via Ca’ Bassa a Varese: torna alla normalità il traffico verso la dogana di Gaggiolo e Malnate

Dopo dodici giorni di disagi, via Ca’ Bassa a Varese è stata finalmente riaperta al transito.

La strada, che collega via Peschiera a Cantello, era stata chiusa lo scorso 3 dicembre per permettere i lavori di sistemazione idraulica nell’area che comprende via Peschiera, via Monte Nero e Cascina Mentasti.

La chiusura aveva creato notevoli difficoltà soprattutto ai frontalieri diretti verso la dogana di Gaggiolo e agli automobilisti che da Varese si spostavano verso Malnate e i comuni del Comasco. Per quasi due settimane, chi percorreva quotidianamente questa direttrice ha dovuto fare i conti con percorsi alternativi più lunghi e un aumento del traffico sull’unica strada alternativa della zona.

I lavori, resi necessari per interventi di sistemazione della rete idraulica in un comparto strategico per la viabilità locale, si sono conclusi nei tempi previsti. La zona di via Peschiera, crocevia importante per chi si muove tra Varese, il Mendrisiotto e i comuni di confine, torna così alla sua normale funzionalità.