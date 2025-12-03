Sabato alla Chiesa di San Vittore a Varese i funerali di Bambi Lazzati

I funerali di Bambi Lazzati scomparsa nella mattina del 3 dicembre, si terranno sabato 6 dicembre alle ore 10:45, presso la Basilica di San Vittore a Varese. Le esequie saranno officiate in questa importante sede, per rendere omaggio alla sua memoria e offrire un momento di riflessione e commozione.

Bambi Lazzati è scomparsa all’età di 77 anni, per tutti semplicemente “Bambi”, instancabile organizzatrice e animatrice culturale che con la sua passione e dedizione ha lasciato un segno indelebile sul territorio. Milanese di nascita e ferrarese per parte di madre, ma varesina d’adozione “per amore”, Bambi Lazzati è stata per decenni una figura centrale nella promozione artistica e sociale della provincia.