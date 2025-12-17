Varese News

Gallarate/Malpensa

SailMyLife e 4Exodus: la vela come strumento di rinascita e inclusione sociale

Un successo la fase pilota del progetto europeo cofinanziato dal programma Erasmus+ Sport che ha dimostrato come la vela possa diventare un potente strumento di recupero e inclusione per persone tossicodipendenti

sailmylife 4exodus

Si è conclusa con successo la fase pilota di SailMyLife – Sailing for rehabilitation, redemption and life changing, il progetto europeo cofinanziato dal programma Erasmus+ Sport (Project: 101182740 – ERASMUS-SPORT-2024) che ha dimostrato come la vela possa diventare un potente strumento di recupero e inclusione per persone tossicodipendenti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di utilizzare la terapia sportiva, e in particolare la navigazione a vela, come mezzo educativo e di empowerment personale, favorendo la ricostruzione dell’autostima, lo sviluppo di competenze sociali e la creazione di legami significativi attraverso il lavoro di squadra.

Il progetto è promosso da un partenariato internazionale composto da 4Exodus, cooperativa sociale attiva nel sostegno a persone vulnerabili; Sailife, associazione sportiva dilettantistica italiana; e Sailing Into Wellness, impresa sociale irlandese specializzata in programmi di benessere esperienziale basati sull’acqua.

Durante i 18 mesi di lavoro, il team ha sviluppato un modello innovativo di intervento sportivo e formativo destinato a professionisti e operatori nel campo delle dipendenze. Il progetto ha portato alla creazione di una raccolta di buone pratiche sull’uso dello sport e della vela come strumenti terapeutici, un approccio metodologico e un syllabus package per la progettazione di programmi di vela terapeutica, oltre a un training of trainers package con materiali formativi dedicati a istruttori sportivi e operatori sociali.

La fase pilota, svolta in Italia e Irlanda, ha confermato l’efficacia del modello, evidenziando miglioramenti nell’autonomia, nella motivazione e nel benessere psicofisico dei partecipanti. I dati raccolti mostrano una significativa crescita della consapevolezza di sé, della capacità di collaborazione e della fiducia personale.

“SailMyLife dimostra che lo sport può essere molto più di un’attività fisica: può diventare una vera terapia di vita, capace di restituire dignità, fiducia e nuove prospettive alle persone,” dichiarano i responsabili di 4Exodus. Gli istruttori di Sailife aggiungono che “la vela, ponendo al centro la persona, può rappresentare un’opportunità concreta di inclusione e crescita personale, stimolando la responsabilità individuale e rafforzando le relazioni interpersonali.”

Il progetto ambisce a valorizzare il potenziale dello sport come strumento di autonomia, benessere e partecipazione sociale, puntando a diffondere il modello a livello europeo come esempio di buona pratica per la riabilitazione attraverso lo sport.

SailMyLife si conferma così un laboratorio europeo di innovazione sociale, capace di unire sport, educazione e inclusione in un percorso di cambiamento reale e duraturo.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.