Scritte contro Giorgia Meloni a Busto, Fontana: “Stop all’intolleranza, solidarietà alla premier”
Il presidente della Regione Lombardia interviene dopo la comparsa di una seconda scritta “Spara a Giorgia” sui muri vicini alla sede del Pd di Busto Arsizio
“Nel rinnovare vicinanza e solidarietà al premier, torno a condannare l’ennesimo, grave episodio che, lo ribadisco ancora una volta, non deve essere sottovalutato”.
Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la comparsa di una seconda scritta “Spara a Giorgia” con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse, sui muri vicini alla sede del Partito Democratico a Busto Arsizio.
“Auspico che le forze dell’ordine assicurino l’autore alla giustizia – conclude il governatore – e che questo clima di intolleranza e inciviltà venga meno e si torni a un confronto democratico”.
