Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Scritte contro Giorgia Meloni a Busto, Fontana: “Stop all’intolleranza, solidarietà alla premier”

Il presidente della Regione Lombardia interviene dopo la comparsa di una seconda scritta “Spara a Giorgia” sui muri vicini alla sede del Pd di Busto Arsizio

Attilio Fontana

“Nel rinnovare vicinanza e solidarietà al premier, torno a condannare l’ennesimo, grave episodio che, lo ribadisco ancora una volta, non deve essere sottovalutato”.

Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la comparsa di una seconda scritta “Spara a Giorgia” con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse, sui muri vicini alla sede del Partito Democratico a Busto Arsizio.

“Auspico che le forze dell’ordine assicurino l’autore alla giustizia – conclude il governatore – e che questo clima di intolleranza e inciviltà venga meno e si torni a un confronto democratico”.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.