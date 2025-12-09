Servivano ai tavoli invece di essere a scuola: due minori al lavoro “in nero”, titolare denunciato dai carabinieri della Compagnia di Novara

Nel quadro delle attività di vigilanza sul lavoro rafforzate nel periodo natalizio, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Novara, insieme al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha effettuato un controllo mirato presso un esercizio di ristorazione della provincia.

Durante l’ispezione sono stati individuati due minori di cittadinanza straniera, di 15 e 16 anni, impegnati in mansioni di cameriere e aiuto sala senza alcuna comunicazione di assunzione: lavoratori totalmente “in nero”.

Particolarmente grave la posizione del quindicenne, ancora soggetto all’obbligo scolastico e dunque non impiegabile secondo la normativa sul lavoro minorile. Il ragazzo, privo in quel momento della presenza dei genitori, è stato affidato ai Servizi Sociali comunali, intervenuti immediatamente. Il sedicenne, invece, è stato allontanato dall’attività, con il divieto per il datore di riutilizzarlo senza il pieno rispetto delle disposizioni previste da legge, salute e sicurezza.

A seguito delle violazioni rilevate, i Carabinieri hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale, in seguito revocata dopo la regolarizzazione delle condizioni che avevano determinato il provvedimento.

Per l’impiego dei lavoratori irregolari e per le ulteriori violazioni accertate, alla società è stato imposto un pacchetto di sanzioni dal valore complessivo di 41.000 euro.

Il legale rappresentante, un 36enne residente in provincia di Novara, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa sul lavoro minorile e destinatario di prescrizioni penali relative alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della Legge 977/1967 e del D.Lgs. 81/2008.

L’intervento rientra nella più ampia strategia di vigilanza predisposta dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dall’Ispettorato Territoriale di Novara, volta a contrastare il lavoro irregolare e a tutelare i soggetti più vulnerabili, in particolare durante il periodo delle festività.