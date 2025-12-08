Somma Lombardo, un weekend da tutto esaurito: il Castello Visconti accende la magia del Natale

È stato un fine settimana da grande evento quello del 6 e 7 dicembre al Castello Visconti di Somma Lombardo, dove la sedicesima edizione di Natale al Castello ha richiamato migliaia di visitatori, trasformando l’antica dimora in un villaggio natalizio ricco di luci, arte e tradizione. Un esordio intenso e partecipato per la manifestazione, che continuerà anche il 13 e 14 dicembre (foto: Roberto Gernetti).

Un Castello che diventa un villaggio di Natale

Fin dal viale che costeggia il fossato, il pubblico è stato accolto da allestimenti luminosi e scenografie curate nei dettagli. La facciata principale si è animata grazie a giochi di luce e proiezioni a tema natalizio, mentre sulla torre è apparsa la frase d’autore scelta per questa edizione, diventata una sorta di firma poetica dell’intero percorso.

Il Castello ha offerto come sempre un itinerario a ingresso libero, sviluppato tra cortili, porticati e sale del piano terra, fino agli ampi spazi del primo piano, dove si sono concentrate iniziative dedicate alle famiglie. L’affluenza è stata elevata per tutta la giornata di sabato e per l’intera domenica, con ingressi regolati all’entrata senza particolari criticità.

Artigiani protagonisti: duecento espositori in mostra

Al centro della manifestazione sono tornati gli artigiani, con un ricambio di espositori che nel primo weekend ha portato al Castello circa un centinaio di realtà creative provenienti da tutta la Lombardia e dal Nord Italia. Creazioni fatte a mano, oggetti decorativi, prodotti in legno, ceramica, tessuti e piccoli manufatti hanno animato ogni sala, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire idee regalo originali e di qualità.

Molto apprezzata anche l’Area Gusti e Sapori, punto nevralgico dei due giorni. Polenta, caldarroste, pretzel, vin brulé e gin brulé hanno accompagnato il passeggio, insieme a piatti fumanti, zuppe, stracotti, salumi, formaggi, specialità senza glutine, crepes e dolci tipici. Frequentati anche l’angolo bar e gli stand dedicati ai prodotti artigianali alimentari, dai vini alle confetture.

Bambini protagonisti con la magia di Mago Merlino

Grande partecipazione da parte delle famiglie, che hanno trovato al primo piano un ricco programma di animazione a cura dell’Associazione Mago Merlino. Il topolino e la porta magica di Natale, il percorso dedicato ai più piccoli, ha guidato bambini e genitori tra laboratori, letture animate e momenti di gioco.

Il pomeriggio di sabato ha visto il ritorno dei The Dickens Christmas Carolers, amatissimi dal pubblico, che hanno riempito il cortile di carole vittoriane eseguite a cappella. A seguire, le letture animate curate dalla Pro Loco di Coarezza hanno raccolto numerosi piccoli ascoltatori.

Domenica le attività sono riprese già dal mattino con i laboratori creativi. Nel pomeriggio lo spettacolo di magia comica natalizia, seguito da baby dance e sculture di palloncini, ha registrato il tutto esaurito negli spazi del Castello.

Una manifestazione che cresce

Il primo weekend ha confermato il forte legame tra Somma Lombardo e il suo Natale al Castello, una tradizione capace di rinnovarsi ogni anno. La risposta del pubblico, l’ampia partecipazione delle famiglie e il successo degli espositori testimoniano la vitalità di un appuntamento che si è ormai affermato ben oltre i confini del Varesotto.

L’appuntamento è ora per il secondo weekend, il 13 e 14 dicembre, quando nuovi espositori e ulteriori iniziative arricchiranno il villaggio natalizio nelle sale e nei cortili della dimora viscontea.