“Stanno spacciando in strada”: la segnalazione arriva attraverso la app YouPol e arriva la polizia di Verbania
Nella serata del 15 dicembre, la polizia di stato di Verbania è intervenuta in via Renco a seguito di una segnalazione anonima ricevuta tramite l’app YouPol, riguardante un gruppo di ragazzi sospettati di essere coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra Volanti, prontamente giunti sul posto, hanno individuato un gruppo di sette giovani, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, tutti residenti a Verbania e già noti alle forze dell’ordine.
Alla vista della polizia, i ragazzi hanno cercato di fuggire, ma sono stati prontamente fermati e sottoposti a controllo. Durante l’ispezione, uno di loro, un quindicenne, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish, accompagnata da cartine per il consumo di cannabis. Il giovane è stato quindi sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente. Il procedimento proseguirà presso la Prefettura locale.
«Questa operazione evidenzia ancora una volta l’efficacia dell’app YouPol», spiegano dalla questura, «strumento gratuito creato dalla Polizia di Stato per facilitare la segnalazione di reati come lo spaccio di droga, il bullismo e, dal 2023, anche la violenza domestica. L’app consente agli utenti di inviare messaggi e immagini in tempo reale, con la possibilità di fare segnalazioni anonime e georeferenziate, permettendo così una risposta rapida e mirata da parte delle forze dell’ordine.
Scaricabile gratuitamente su dispositivi iOS e Android, l’app rappresenta un utile strumento di partecipazione attiva dei cittadini nella sicurezza del proprio territorio, con l’opzione di contattare direttamente il numero di emergenza 112 in caso di necessità urgente.
