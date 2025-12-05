Varese News

Sport

Sul ring di Laveno c’è in palio un titolo intercontinentale

Il rhodense Zanoli sfida il bosniaco Veljovic per la corona RBO dei pesi superpiuma nella riunione di sabato 6 (dalle 19) organizzata dal Team Camacho. Sul ring anche Luna (foto) e Mannella

aaron luna pugilato boxe team camacho 2024

Appuntamento di rilievo, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, per il mondo del pugilato: sabato 6 dicembre a Laveno va in scena la “Camacho Boxing Night” organizzata dal club che fa capo all’ex pro varesino Giuseppe Facente e il combattimento clou mette in palio la cintura intercontinentale dei superpiuma per la RBO, sigla minore (non è ancora riconosciuta dalla Federazione) ma che dà ugualmente un tocco internazionale alla nottata.

Di fronte ci sarà il 26enne altomilanese Yuri Zanoli (Team Gladiators) che cerca in questo modo di ottenere una “spinta” verso l’alto in una carriera che finora lo ha visto vincere sei volte in 25 incontri da “pro”. Zanoli però ha ottenuto il successo nei tre incontri disputati nel 2025, un ruolino di marcia che lo ha portato a guardare con fiducia all’appuntamento lavenese.

Di fronte al pugile di Rho ci sarà il bosniaco Luka Veljovic, 31 anni, a sua volta con un record non certo di primo piano ma tant’è: in palio c’è una corona internazionale che può comunque dare una scossa a chi indosserà la cintura.

La riunione, programmata al palazzetto di via XXV Aprile, prenderà il via alle ore 19 e comincerà con una esibizione e una serie di incontri tra dilettanti. Poi dopo la pausa i cinque match principali aperti dal match tra Civiello (Cinisello Balsamo) e Fiorini (Sestri Levante) seguito da quello femminile tra l’idolo locale Sofia Scialpi (Camacho) e la milanese Mancusi. Il team Camacho schiera poi Aaron Luna (contro Nestor Maradiaga) e Jason Mannella (contro Michael Velasco). Infine Zanoli-Veljovic.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.