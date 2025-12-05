Sul ring di Laveno c’è in palio un titolo intercontinentale

Appuntamento di rilievo, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, per il mondo del pugilato: sabato 6 dicembre a Laveno va in scena la “Camacho Boxing Night” organizzata dal club che fa capo all’ex pro varesino Giuseppe Facente e il combattimento clou mette in palio la cintura intercontinentale dei superpiuma per la RBO, sigla minore (non è ancora riconosciuta dalla Federazione) ma che dà ugualmente un tocco internazionale alla nottata.

Di fronte ci sarà il 26enne altomilanese Yuri Zanoli (Team Gladiators) che cerca in questo modo di ottenere una “spinta” verso l’alto in una carriera che finora lo ha visto vincere sei volte in 25 incontri da “pro”. Zanoli però ha ottenuto il successo nei tre incontri disputati nel 2025, un ruolino di marcia che lo ha portato a guardare con fiducia all’appuntamento lavenese.

Di fronte al pugile di Rho ci sarà il bosniaco Luka Veljovic, 31 anni, a sua volta con un record non certo di primo piano ma tant’è: in palio c’è una corona internazionale che può comunque dare una scossa a chi indosserà la cintura.

La riunione, programmata al palazzetto di via XXV Aprile, prenderà il via alle ore 19 e comincerà con una esibizione e una serie di incontri tra dilettanti. Poi dopo la pausa i cinque match principali aperti dal match tra Civiello (Cinisello Balsamo) e Fiorini (Sestri Levante) seguito da quello femminile tra l’idolo locale Sofia Scialpi (Camacho) e la milanese Mancusi. Il team Camacho schiera poi Aaron Luna (contro Nestor Maradiaga) e Jason Mannella (contro Michael Velasco). Infine Zanoli-Veljovic.