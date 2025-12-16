Thomas Valentino si dimette da consigliere comunale a Gallarate

“Sipario”. Con queste parole Thomas Valentino, della Lista Cassani, annuncia il suo addio alla politica e al consiglio comunale, a quattro anni dalle elezioni dell’autunno 2021.

La lettera di dimissioni è stata protocollata presso la presidenza del Consiglio comunale.

“Un leone non potrà mai essere un animale domestico”, scrive il consigliere, noto anche per il suo ruolo nel BBG Basketball Gallarate. Addio con polemiche per le dinamiche del consiglio comunale, così descritto: “Smetto di assistere a ore di ‘nulla’, di giochi di contraddizioni solo perché ‘fa parte del gioco’”.

Il post con cui ha annunciato il “passo laterale” è accompagnato da una foto con il sindaco Cassani, ringraziato esplicitamente: “Grazie davvero di cuore Andrea, ti conosco da una vita e ti conosco a 360 gradi… a me basta questo”.

Valentino, da uomo di sport, nel corso del suo mandato aveva sostenuto in particolare l’idea di potenziamento delle strutture sportive, che si sta concretizzando con il revamping della piscina di Moriggia (per tale motivo chiusa da alcuni mesi) e soprattutto con il progetto del nuovo palazzetto dello sport, che sorgerà accanto (i lavori sono iniziati questa estate).

Come detto le dimissioni sono state protocollate: al posto di Valentino dovrebbe entrare in consiglio il primo dei non eletti della Lista Cassani, vale a dire Claudio Di Trani da Cedrate.

Di seguito il testo integrale del post di Valentino:

I’m Done. Grazie di cuore Andrea per avermi fatto conoscere un mondo nuovo che non conoscevo e non avevo forse nemmeno idea di cosa fosse…Grazie per il percorso fatto, ma ho dovuto fare questo passo “laterale” perché forse ho compreso ,dopo molti tentativi, che un leone non potrà’ mai essere un animale domestico… da anni sono in prima linea come imprenditore che tenta di generare sempre più posti di lavoro ed opportunità, e come uomo di sport tentando di tenere più di 900 ragazzi dentro un ambiente sano come la pallacanestro. Devoto nel generare opportunità, posti di lavoro o semplicemente regalare un sorriso… doni reali veri concreti… cose che da anni faccio in Gallarate per la mia città. Torno a fare con più forza questo…smetto di assistere a ore di “nulla”, di giochi di contraddizioni solo perché “fa parte del gioco”… per me la gente non è un gioco… le famiglie non sono un gioco… la vita reale non è e non sarà mai un gioco. Ho conosciuto tante belle persone e con alcuni di loro ho creato tanto anche fuori da questa “parte”… una parte che purtroppo recitavo perché non ero più me stesso… non si può chiudere un tornado dentro un vasetto del pesto. Grazie alla giunta comunale fatta di persone vere, che meriterebbe più rispetto e sostegno. So che per tante cose sarò e resterò impopolare ma quello che conta è quello che si fa realmente. Nella mia vita di tutti i giorni vedo le orme lasciate e posso solo che esser felice e fiero…In Consiglio comunale avrei voluto dare di più… avrei magari anche potuto fare di più’… ma forse non ne ho avuto modo e forma per farlo. Grazie davvero di cuore Andrea, ti conosco da una vita e ti conosco a 360 gradi… a me basta questo!! SIPARIO”