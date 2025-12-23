Torna domenica 28 dicembre la fiaccolata di fine anno al Sacro Monte

Torna uno degli eventi più suggestivi delle feste natalizie a Varese: domenica 28 si terrà la tradizionale Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte, con camminata notturna lungo la Via Sacra.

Il ritrovo è alla Prima Cappella alle 20.30: qui verranno consegnate ai partecipanti le candele per illuminare il percorso. L’arrivo è alla terrazza del Mosè, dove come sempre ad accogliere i partecipanti ci saranno le musiche natalizie dell’Associazione Filarmonica di Comerio, e il vin brulé, tè, panettone e pandoro a cura del Gruppo Alpini di Varese. Per l’occasione, dalle 21 alle 23 la Casa Museo Lodovico Pogliaghi sarà eccezionalmente aperta e visitabile ad offerta libera.

ANCHE QUEST’ANNO LE NAVETTE PER RAGGIUNGERE IL SACRO MONTE

Anche quest’anno saranno organizzate le navette speciali da Masnago, con partenza alle 19.20 e 19.50 da Piazzale De Gasperi e arrivo in Piazzale Montanari, con fermate intermedie a Sant’Ambrogio e al bivio Velate. Il ritorno è alle 22.30 e 23.00.da Piazzale Pogliaghi a Piazzale De Gasperi, con fermate intermedie a Piazzale Montanari, bivio Velate e Sant’Ambrogio. I biglietti di andata e ritorno sono acquistabili direttamente in Piazzale De Gasperi.

La Fiaccolata è organizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Varese, Parrocchia di Santa Maria del Monte e Gruppo Alpini di Varese.