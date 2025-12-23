Varese News

Torna domenica 28 dicembre la fiaccolata di fine anno al Sacro Monte

Torna uno degli eventi più suggestivi delle feste natalizie: domenica 28 tradizionale Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte, con camminata notturna lungo la Via Sacra

fiaccolata di Natale al Sacro Monte
28 Dicembre 2025

Torna uno degli eventi più suggestivi delle feste natalizie a Varese: domenica 28 si terrà la tradizionale Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte, con camminata notturna lungo la Via Sacra.

Il ritrovo è alla Prima Cappella alle 20.30: qui verranno consegnate ai partecipanti le candele per illuminare il percorso. L’arrivo è alla terrazza del Mosè, dove come sempre ad accogliere i partecipanti ci saranno le musiche natalizie dell’Associazione Filarmonica di Comerio, e il vin brulé, tè, panettone e pandoro a cura del Gruppo Alpini di Varese. Per l’occasione, dalle 21 alle 23 la Casa Museo Lodovico Pogliaghi sarà eccezionalmente aperta e visitabile ad offerta libera.

ANCHE QUEST’ANNO LE NAVETTE PER RAGGIUNGERE IL SACRO MONTE

Anche quest’anno saranno organizzate le navette speciali da Masnago, con partenza alle 19.20 e 19.50 da Piazzale De Gasperi e arrivo in Piazzale Montanari, con fermate intermedie a Sant’Ambrogio e al bivio Velate. Il ritorno è alle 22.30 e 23.00.da Piazzale Pogliaghi a Piazzale De Gasperi, con fermate intermedie a Piazzale Montanari, bivio Velate e Sant’Ambrogio. I biglietti di andata e ritorno sono acquistabili direttamente in Piazzale De Gasperi.

La Fiaccolata è organizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Varese, Parrocchia di Santa Maria del Monte e Gruppo Alpini di Varese.

23 Dicembre 2025
