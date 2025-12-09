Varese News

“Tra fulmine e scintilla”: a Saronno la presentazione del libro nato dalla mostra “FotoGrafia”

Poesie e immagini in dialogo: giovedì 11 dicembre nello Spazio Bistrot di via Piave la presentazione del libro di Tramezzani e Sambrotta nato dal festival di poesia Giorni DiVersi

Generico 08 Dec 2025

Un dialogo tra immagini e parole, tra poesia e fotografia, che prende forma in un libro. Si intitola “Tra fulmine e scintilla” il volume firmato da Gigi Tramezzani (autore degli scatti) e Paolo Sambrotta (autore dei testi), che sarà presentato giovedì 11 dicembre alle 18.30 presso lo spazio Bistrot di via Piave 1 a Saronno (ex Palaexbo), gestito dalla Cooperativa CLS.

Il volume nasce come naturale evoluzione della mostra “FotoGrafia”, allestita lo scorso marzo in occasione della quarta edizione della rassegna culturale “Giorni DiVersi – Città di Saronno“. L’interesse suscitato presso il pubblico e l’apprezzamento dei visitatori hanno spinto gli autori a trasformare quell’esperienza espositiva in un progetto editoriale.

La presentazione del libro sarà anche l’occasione per ritrovare lo spirito della mostra, per ascoltare gli autori raccontare il processo creativo e per condividere un momento di confronto artistico. L’evento si inserisce nel percorso partecipato promosso da Giorni DiVersi, rassegna culturale che dà voce a linguaggi differenti e valorizza i talenti del territorio.

Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo aperto a tutti i presenti.

di
Pubblicato il 09 Dicembre 2025
