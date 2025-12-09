“Tra fulmine e scintilla”: a Saronno la presentazione del libro nato dalla mostra “FotoGrafia”
Poesie e immagini in dialogo: giovedì 11 dicembre nello Spazio Bistrot di via Piave la presentazione del libro di Tramezzani e Sambrotta nato dal festival di poesia Giorni DiVersi
Un dialogo tra immagini e parole, tra poesia e fotografia, che prende forma in un libro. Si intitola “Tra fulmine e scintilla” il volume firmato da Gigi Tramezzani (autore degli scatti) e Paolo Sambrotta (autore dei testi), che sarà presentato giovedì 11 dicembre alle 18.30 presso lo spazio Bistrot di via Piave 1 a Saronno (ex Palaexbo), gestito dalla Cooperativa CLS.
Il volume nasce come naturale evoluzione della mostra “FotoGrafia”, allestita lo scorso marzo in occasione della quarta edizione della rassegna culturale “Giorni DiVersi – Città di Saronno“. L’interesse suscitato presso il pubblico e l’apprezzamento dei visitatori hanno spinto gli autori a trasformare quell’esperienza espositiva in un progetto editoriale.
La presentazione del libro sarà anche l’occasione per ritrovare lo spirito della mostra, per ascoltare gli autori raccontare il processo creativo e per condividere un momento di confronto artistico. L’evento si inserisce nel percorso partecipato promosso da Giorni DiVersi, rassegna culturale che dà voce a linguaggi differenti e valorizza i talenti del territorio.
Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo aperto a tutti i presenti.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.