Travel english con Varese Corsi: in arrivo un corso per l’inglese in viaggio

Undici lezioni online a partire da venerdì 9 gennaio, dalle 18:30 alle 19:30. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni

Con Varese Corsi continua il percorso dedicato all’inglese per il viaggio, con un corso pensato per chi ha già una base della lingua e desidera consolidarla e ampliarla.

A partire da venerdì 9 gennaio, dalle 18:30 alle 19:30, prenderà il via Travel English (A1.2) con undici lezioni in modalità online

Durante il corso verranno ripassate le strutture di base per poi ampliare il vocabolario legato alla logistica del viaggio e introdurre forme verbali utili per raccontare esperienze passate e descrivere persone e luoghi in modo più dettagliato.

L’obiettivo è sviluppare una maggiore fluidità nell’interazione, migliorare la capacità di gestire conversazioni più lunghe e affrontare situazioni pratiche con più autonomia.

Il corso è rivolto a chi ha frequentato il corso Travel English (A1) o possiede una conoscenza equivalente di livello A1 completato.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 16 Dicembre 2025
