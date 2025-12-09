Trenta chili di cocaina in macchina: arrestate tre persone in Canton Ticino
Due uomini fermati a Novazzano, nei pressi del confine con l'Italia, hanno permesso di individuare una terza persona in autostrada a Bellinzona, custode del carico illegale di droga. Tutti in manette
Tre uomini, tutti di origine straniera, sono stati arrestati nei giorni scorsi in una operazione legata al contrasto del traffico di stupefacenti in Canton Ticino: due a Novazzano, comune del Canton Ticino che si trova tra Mendrisio e il confine con l’Italia nei pressi di Ronago (Como) e uno a Bellinzona.
Gli arrestati sono due tedeschi di 35 e 30 anni e un olandese di 31 anni, tutti residenti nelle nazioni d’origine. Tutto è nato dal fermo – era il primo pomeriggio di venerdì 5 dicembre – di una vettura che aveva destato sospetti al personale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Le perquisizioni sui due occupanti – i tedeschi – e gli accertamenti successivi hanno permesso di individuare un secondo veicolo in transito verso nord e collegato al primo.
Questa è stata individuata alle 15,30 sull’autostrada A2 nel territorio di Bellinzona: alla guida c’era il 31enne olandese che custodiva nella vettura ben 30 chilogrammi di cocaina, immediatamente ritrovati dagli agenti della Polizia Cantonale che, dopo gli arresti, hanno condotto i successivi interrogatori.
L’inchiesta, coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli, dovrà ora ricostruire il percorso della droga che, dalle prime verifiche, non risulterebbe destinata al mercato ticinese. L’ipotesi di reato nei confronti dei tre uomini è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.
