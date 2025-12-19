Tutti gli eventi di gennaio a Materia
Scopri il programma ricco di appuntamenti culturali, musicali e sociali che daranno il via al 2026, un mese pieno di iniziative da vivere insieme alla comunità
Con l’inizio del nuovo anno, Materia si prepara a rinnovare l’invito alla scoperta, alla riflessione e alla condivisione. Un gennaio ricco di eventi che spaziano dal cinema alla fotografia, dalla musica alla letteratura, con momenti di approfondimento e partecipazione collettiva. Un’occasione unica per entrare in contatto con storie emozionanti, tematiche di grande attualità e la vitalità di una comunità sempre più interconnessa.
IL CALENDARIO DI GENNAIO
Mercoledì 7 gennaio
Ore 21:00
Magma, Mattarella, il Delitto Perfetto
Il docufilm racconta l’omicidio di Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980) e ricostruisce il filo che conduce fino alla strage del 2 agosto alla stazione di Bologna. Sarà presente la regista Giorgia Furlan.
Prenota qui
Giovedì 8 gennaio
Ore 21:00
Lentezza & velocità: le foto di Meazza e Soldano
Una serata promossa dal Foto Club Varese APS, con Carlo Meazza e Gigi Soldano, per raccontare il loro percorso professionale attraverso la fotografia.
Prenota qui
Venerdì 9 gennaio
Ore 21:00
DoveSiCanta
Un incontro in collaborazione con Solevoci. Un’occasione per cantare insieme, senza palco e senza pubblico, imparando una canzone da eseguire in armonia.
Prenota qui
Lunedì 12 gennaio
Ore 21:00
Le Alpi di oggi: viaggio con Denis Falconieri tra storie, turismo e fragilità
Un viaggio nelle montagne che cambiano, tra nuove forme di turismo e comunità che resistono. Con Denis Falconieri, autore di guide Lonely Planet.
Prenota qui
Martedì 13 gennaio
Ore 21:00
“L’attimo che cambia tutto, sii tu la presenza inSOStituibile”
Un momento di riflessione sul valore della presenza e della comunità, con la presentazione del nuovo corso per volontari di SOS Valbossa, un’esperienza che si costruisce attraverso testimonianze e formazione.
Prenota qui
Mercoledì 14 gennaio
Ore 21:00
CIÖRA CUME L’AQUA DUL CUDÈ – Il dialetto una lingua che scompare?
Un viaggio affascinante nel dialetto castronnese, guidato da Carlo Colli e Maurizio Valli, che esploreranno parole, proverbi e la storia di questa lingua che sta perdersi.
Prenota qui
Giovedì 15 gennaio
Ore 21:00
Cos’è la vita?
Il neurochirurgo emerito Nino Marra accompagna il pubblico in un’indagine sul mistero della vita, affrontato con gli strumenti della scienza e della riflessione filosofica.
Prenota qui
Venerdì 16 gennaio
Ore 18:30
Capire per decidere: la voce dei Parlamentari su migrazioni e politiche territoriali
Un incontro dedicato al tema delle migrazioni, con i Parlamentari della provincia di Varese, per discutere idee, azioni politiche e soluzioni concrete.
Prenota qui
Ore 21:00
“Prima di morire”: jazz, blues e ironia nel sound di Marco Simoncelli
Marco Simoncelli presenta il suo album “Prima di morire”, un progetto che mescola jazz, blues e ironia in un’esperienza musicale unica.
Prenota qui
Lunedì 19 gennaio
Ore 21:00
In cammino sulle Prealpi Varesine: 50 escursioni tra Varese e il Canton Ticino
Samuele Salvia presenta la sua guida sulle escursioni delle Prealpi Varesine, un’opportunità per scoprire la montagna e il paesaggio tra Varese e il Canton Ticino.
Prenota qui
Martedì 20 gennaio
Ore 21:00
Alzarsi all’alba, dialogo con Mario Calabresi
Mario Calabresi presenta il suo libro, invitando il pubblico a riscoprire il valore del tempo e delle piccole azioni quotidiane.
Prenota qui
Mercoledì 21 gennaio
Ore 21:00
Seattle: oltre il grunge
Proiezione del documentario di Filippo D’Angelo sulla scena musicale di Seattle, seguita da un dibattito con il regista e Paolo Carnevale, giornalista del Corriere della Sera.
Prenota qui
Giovedì 22 gennaio
Ore 21:00
Lo spirito del novecento. La fede cristiana alla prova
Un incontro che esplora il rapporto tra la fede cristiana e la cultura del Novecento, con particolare attenzione alla figura di Dietrich Bonhoeffer.
Prenota qui
Venerdì 23 gennaio
Ore 21:00
“La Famiglia Canterina”: storie e swing con Anita Camarella e Davide Facchini
Anita Camarella e Davide Facchini presentano uno spettacolo che racconta la storia della famiglia canterina, un viaggio musicale tra gli anni ’40, tra guerra, speranza e melodia.
Prenota qui
Lunedì 26 gennaio
Ore 21:00
Va’ dove ti portano i piedi
Andrea Vismara invita a scoprire il cammino come esperienza sensoriale e interiore, esplorando cinque itinerari italiani.
Prenota qui
Martedì 27 gennaio
Ore 21:00
Spiegami – Come si racconta il mondo attraverso la musica con Samantha Colombo
Giornalista ed etnomusicologa, Samantha Colombo esplora come la musica possa raccontare il mondo e i suoi legami con le geografie umane e la resistenza civile.
Prenota qui
Mercoledì 28 gennaio
Ore 21:00
Anime violate
Un intenso viaggio nel cuore oscuro delle truffe emotive, raccontato nel film di Matteo Balsamo che esplora il mondo delle manipolazioni psicologiche.
Prenota qui
Giovedì 29 gennaio
Ore 21:00
Ho sfiorato il cielo – Incontro con Paolo De Chiesa
Un incontro con Paolo De Chiesa, il leggendario sciatore che racconta la sua straordinaria carriera e la sua vita dopo l’incidente che lo ha cambiato per sempre.
Prenota qui
Venerdì 30 gennaio
Ore 21:00
Lake Monsters
Un nuovo appuntamento con l’hip-hop della provincia di Varese, con il collettivo Black World che porta sul palco le voci emergenti della scena underground locale.
Prenota qui
Sabato 31 gennaio
Ore 21:00
Un anno di Materia
Festeggia con noi un anno di Materia! Una serata di musica, riflessioni e un’apericena in stile “street food” per celebrare la crescita e il percorso di questo spazio vivo e comunitario.
Prenota qui
