Tutti gli eventi di gennaio a Materia

Con l’inizio del nuovo anno, Materia si prepara a rinnovare l’invito alla scoperta, alla riflessione e alla condivisione. Un gennaio ricco di eventi che spaziano dal cinema alla fotografia, dalla musica alla letteratura, con momenti di approfondimento e partecipazione collettiva. Un’occasione unica per entrare in contatto con storie emozionanti, tematiche di grande attualità e la vitalità di una comunità sempre più interconnessa.

IL CALENDARIO DI GENNAIO

Mercoledì 7 gennaio

Ore 21:00

Magma, Mattarella, il Delitto Perfetto

Il docufilm racconta l’omicidio di Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980) e ricostruisce il filo che conduce fino alla strage del 2 agosto alla stazione di Bologna. Sarà presente la regista Giorgia Furlan.

Prenota qui

Giovedì 8 gennaio

Ore 21:00

Lentezza & velocità: le foto di Meazza e Soldano

Una serata promossa dal Foto Club Varese APS, con Carlo Meazza e Gigi Soldano, per raccontare il loro percorso professionale attraverso la fotografia.

Prenota qui

Venerdì 9 gennaio

Ore 21:00

DoveSiCanta

Un incontro in collaborazione con Solevoci. Un’occasione per cantare insieme, senza palco e senza pubblico, imparando una canzone da eseguire in armonia.

Prenota qui

Lunedì 12 gennaio

Ore 21:00

Le Alpi di oggi: viaggio con Denis Falconieri tra storie, turismo e fragilità

Un viaggio nelle montagne che cambiano, tra nuove forme di turismo e comunità che resistono. Con Denis Falconieri, autore di guide Lonely Planet.

Prenota qui

Martedì 13 gennaio

Ore 21:00

“L’attimo che cambia tutto, sii tu la presenza inSOStituibile”

Un momento di riflessione sul valore della presenza e della comunità, con la presentazione del nuovo corso per volontari di SOS Valbossa, un’esperienza che si costruisce attraverso testimonianze e formazione.

Prenota qui

Mercoledì 14 gennaio

Ore 21:00

CIÖRA CUME L’AQUA DUL CUDÈ – Il dialetto una lingua che scompare?

Un viaggio affascinante nel dialetto castronnese, guidato da Carlo Colli e Maurizio Valli, che esploreranno parole, proverbi e la storia di questa lingua che sta perdersi.

Prenota qui

Giovedì 15 gennaio

Ore 21:00

Cos’è la vita?

Il neurochirurgo emerito Nino Marra accompagna il pubblico in un’indagine sul mistero della vita, affrontato con gli strumenti della scienza e della riflessione filosofica.

Prenota qui

Venerdì 16 gennaio

Ore 18:30

Capire per decidere: la voce dei Parlamentari su migrazioni e politiche territoriali

Un incontro dedicato al tema delle migrazioni, con i Parlamentari della provincia di Varese, per discutere idee, azioni politiche e soluzioni concrete.

Prenota qui

Ore 21:00

“Prima di morire”: jazz, blues e ironia nel sound di Marco Simoncelli

Marco Simoncelli presenta il suo album “Prima di morire”, un progetto che mescola jazz, blues e ironia in un’esperienza musicale unica.

Prenota qui

Lunedì 19 gennaio

Ore 21:00

In cammino sulle Prealpi Varesine: 50 escursioni tra Varese e il Canton Ticino

Samuele Salvia presenta la sua guida sulle escursioni delle Prealpi Varesine, un’opportunità per scoprire la montagna e il paesaggio tra Varese e il Canton Ticino.

Prenota qui

Martedì 20 gennaio

Ore 21:00

Alzarsi all’alba, dialogo con Mario Calabresi

Mario Calabresi presenta il suo libro, invitando il pubblico a riscoprire il valore del tempo e delle piccole azioni quotidiane.

Prenota qui

Mercoledì 21 gennaio

Ore 21:00

Seattle: oltre il grunge

Proiezione del documentario di Filippo D’Angelo sulla scena musicale di Seattle, seguita da un dibattito con il regista e Paolo Carnevale, giornalista del Corriere della Sera.

Prenota qui

Giovedì 22 gennaio

Ore 21:00

Lo spirito del novecento. La fede cristiana alla prova

Un incontro che esplora il rapporto tra la fede cristiana e la cultura del Novecento, con particolare attenzione alla figura di Dietrich Bonhoeffer.

Prenota qui

Venerdì 23 gennaio

Ore 21:00

“La Famiglia Canterina”: storie e swing con Anita Camarella e Davide Facchini

Anita Camarella e Davide Facchini presentano uno spettacolo che racconta la storia della famiglia canterina, un viaggio musicale tra gli anni ’40, tra guerra, speranza e melodia.

Prenota qui

Lunedì 26 gennaio

Ore 21:00

Va’ dove ti portano i piedi

Andrea Vismara invita a scoprire il cammino come esperienza sensoriale e interiore, esplorando cinque itinerari italiani.

Prenota qui

Martedì 27 gennaio

Ore 21:00

Spiegami – Come si racconta il mondo attraverso la musica con Samantha Colombo

Giornalista ed etnomusicologa, Samantha Colombo esplora come la musica possa raccontare il mondo e i suoi legami con le geografie umane e la resistenza civile.

Prenota qui

Mercoledì 28 gennaio

Ore 21:00

Anime violate

Un intenso viaggio nel cuore oscuro delle truffe emotive, raccontato nel film di Matteo Balsamo che esplora il mondo delle manipolazioni psicologiche.

Prenota qui

Giovedì 29 gennaio

Ore 21:00

Ho sfiorato il cielo – Incontro con Paolo De Chiesa

Un incontro con Paolo De Chiesa, il leggendario sciatore che racconta la sua straordinaria carriera e la sua vita dopo l’incidente che lo ha cambiato per sempre.

Prenota qui

Venerdì 30 gennaio

Ore 21:00

Lake Monsters

Un nuovo appuntamento con l’hip-hop della provincia di Varese, con il collettivo Black World che porta sul palco le voci emergenti della scena underground locale.

Prenota qui

Sabato 31 gennaio

Ore 21:00

Un anno di Materia

Festeggia con noi un anno di Materia! Una serata di musica, riflessioni e un’apericena in stile “street food” per celebrare la crescita e il percorso di questo spazio vivo e comunitario.

Prenota qui