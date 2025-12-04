Varese News

Tempo Libero

Cantello

Ultima escursione gratuita dell’anno con le guide di Naturalis Insubria nel Parco Valle della Bevera

Sabato 6 dicembre tra rocce scolpite  dall’acqua, atmosfere silenziose e panorami mozzafiato. Un’occasione per ascoltare la storia che questi luoghi raccontano passo dopo passo. Ritrovo alle ore 10.00 al parcheggio di via Cavallotti

Cantello tour 2022 luoghi
Turismo, Gite ed Escursioni

06 Dicembre 2025

Da maggio 2025 sono state svolte otto escursioni gratuite con le guide di Naturalis Insubria nel Parco Regionale  Campo dei Fiori e nei PLIS annessi, tra la Valganna, Bregazzana, il Massiccio del Campo dei Fiori e non solo, nell’ambito del progetto “STEM-ES: Formazione STEM ed Educazione alla Sostenibilità per facilitare l’accesso  alle professioni green” di cui il Parco Campo dei Fiori è partner. Si tratta un progetto selezionato e sostenuto  dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, con capofila l’Istituto Oikos ETS e con la partecipazione  di una rete di partner del territorio varesino: l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori, l’Università degli Studi  dell’Insubria, Idrogea srl e le scuole superiori Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton” di Varese,  Liceo Scientifico Statale “Vittorio Sereni” (sedi di Luino e Laveno), Istituto di Istruzione Superiore Edith Stein  di Gavirate e Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Gallarate.

Il progetto “STEM-ES” nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione, l’orientamento e la formazione di  studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, favorendo l’acquisizione di  competenze nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), con un approccio integrato  alla sostenibilità ambientale e alla scoperta delle professioni green. Gli ambiti di azione del progetto riguardano  in primi la formazione STEM per studenti e studentesse, per valorizzarne i talenti e le diversità, l’orientamento  scolastico e professionale, per offrire una panoramica delle opportunità formative e lavorative in ambito STEM ma anche il coinvolgimento di docenti e famiglie, per creare comunità educanti consapevoli e aperte alle  opportunità per le nuove generazioni. Mentre le prime due azioni inizieranno con il prossimo anno scolastico,  a partire da maggio 2025, nell’ambito dell’azione di coinvolgimento territoriale, l’Ente Parco Campo dei Fiori,  in collaborazione con l’associazione Naturalis Insubria APS, organizza e promuove una serie di eventi aperti a  tutte le cittadine e i cittadini, finalizzati a far conoscere il patrimonio naturale e la biodiversità del Parco.

L’ultima escursione del 2025 si svolgerà sabato 6 dicembre nel Parco Valle della Bevera, tra rocce scolpite  dall’acqua, atmosfere silenziose e panorami mozzafiato. Un’occasione per ascoltare la storia che questi luoghi  raccontano passo dopo passo. Il ritrovo sarà alle ore 10.00 al parcheggio di F. Cavallotti, Cantello. Per  partecipare all’evento gratuito è necessaria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni: info@naturalisinsubria.it – +39 347 8252947. In allegato la locandina completa.

Gli appuntamenti in natura proseguiranno, tra passeggiate e bioblitz nel Parco Campo dei Fiori e nei PLIS  annessi anche nel 2026, sempre grazie al progetto “STEM-ES”!

4 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.