Cantello
Ultima escursione gratuita dell’anno con le guide di Naturalis Insubria nel Parco Valle della Bevera
Sabato 6 dicembre tra rocce scolpite dall’acqua, atmosfere silenziose e panorami mozzafiato. Un’occasione per ascoltare la storia che questi luoghi raccontano passo dopo passo. Ritrovo alle ore 10.00 al parcheggio di via Cavallotti
Da maggio 2025 sono state svolte otto escursioni gratuite con le guide di Naturalis Insubria nel Parco Regionale Campo dei Fiori e nei PLIS annessi, tra la Valganna, Bregazzana, il Massiccio del Campo dei Fiori e non solo, nell’ambito del progetto “STEM-ES: Formazione STEM ed Educazione alla Sostenibilità per facilitare l’accesso alle professioni green” di cui il Parco Campo dei Fiori è partner. Si tratta un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, con capofila l’Istituto Oikos ETS e con la partecipazione di una rete di partner del territorio varesino: l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori, l’Università degli Studi dell’Insubria, Idrogea srl e le scuole superiori Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton” di Varese, Liceo Scientifico Statale “Vittorio Sereni” (sedi di Luino e Laveno), Istituto di Istruzione Superiore Edith Stein di Gavirate e Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Gallarate.
Il progetto “STEM-ES” nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione, l’orientamento e la formazione di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, favorendo l’acquisizione di competenze nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), con un approccio integrato alla sostenibilità ambientale e alla scoperta delle professioni green. Gli ambiti di azione del progetto riguardano in primi la formazione STEM per studenti e studentesse, per valorizzarne i talenti e le diversità, l’orientamento scolastico e professionale, per offrire una panoramica delle opportunità formative e lavorative in ambito STEM ma anche il coinvolgimento di docenti e famiglie, per creare comunità educanti consapevoli e aperte alle opportunità per le nuove generazioni. Mentre le prime due azioni inizieranno con il prossimo anno scolastico, a partire da maggio 2025, nell’ambito dell’azione di coinvolgimento territoriale, l’Ente Parco Campo dei Fiori, in collaborazione con l’associazione Naturalis Insubria APS, organizza e promuove una serie di eventi aperti a tutte le cittadine e i cittadini, finalizzati a far conoscere il patrimonio naturale e la biodiversità del Parco.
L’ultima escursione del 2025 si svolgerà sabato 6 dicembre nel Parco Valle della Bevera, tra rocce scolpite dall’acqua, atmosfere silenziose e panorami mozzafiato. Un’occasione per ascoltare la storia che questi luoghi raccontano passo dopo passo. Il ritrovo sarà alle ore 10.00 al parcheggio di F. Cavallotti, Cantello. Per partecipare all’evento gratuito è necessaria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni: info@naturalisinsubria.it – +39 347 8252947. In allegato la locandina completa.
Gli appuntamenti in natura proseguiranno, tra passeggiate e bioblitz nel Parco Campo dei Fiori e nei PLIS annessi anche nel 2026, sempre grazie al progetto “STEM-ES”!