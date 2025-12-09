Un dono in aula per augurare pace al Consiglio Comunale di Varese
Un gesto natalizio di Bonoldi, Boldetti e San Martino richiama la Campagna Tende AVSI mentre l’aula si prepara allo scontro sugli emendamenti
Un dono a tutti i consiglieri e alla giunta per augurare buon Natale e affrontare con serenità un consiglio che si preannuncia invece assai tormentato: è quello che hanno fatto trovare davanti alle postazioni i consiglieri Guido Bonoldi e Luca Boldetti e l’assessora Nicoletta San Martino. Per tutti una confezione di conserve de “Il Dono” il laboratorio alimentare di NonSoloPane che trasforma le rimanenze fresche di frutta e verdura in cibo buono e duraturo.
«Il piccolo dono che avete trovato questa sera, che contiene una conserva del Banco Nonsolopane, vuole rappresentare un augurio di buon Natale al Consiglio, alla Giunta e a tutta la città – ha spiegato il consigliere di lavoriamo Per Varese Guido Bonoldi – Nicoletta San Martino, Luca Boldetti ed io, accomunati dall’appartenenza alla Fraternità di Comunione e Liberazione, desideriamo in questo modo portare all’attenzione di questo Consiglio la Campagna Tende 2025-26 dell’AVSI – Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, che ha come tema “La pace è una via umile. Percorriamola insieme”. La campagna di quest’anno è a sostengo di opere di solidarietà che si stanno realizzando in Palestina, Siria, Ucraina, Libano, Giordania e in Italia».
Bonoldi ha ricordato una delle più famose iniziativa varesine a favore di AVSI, il Presepe Vivente: «Che si terrà nella giornata di martedì 23 dicembre e che culminerà con una Sacra Rappresentazione alle 17 in Piazza San Vittore».
Con questa iniziativa: «Vogliamo anche augurare al Consiglio di terminare il 2025 in un clima sereno, che superi le contrapposizioni e che, per usare un’espressione cara ad Umberto Bossi, “trovi la quadra” rispetto al tema “emendamenti”». Il rischio concreto è infatti quello di passare le vacanze di Natale a valutare i circa duemila emendamenti presentati dalla lega al Bilancio in votazione in questi giorni.
