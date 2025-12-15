Un lupo si aggira per le strade di Barasso: nessun allarme ma i cani stiano al guinzaglio
Ats Insubria spiega che si tratta di un esemplare in dispersione e che difficilmente può costituire un pericolo per l'uomo. Il video del lupo che si aggira in via Cassini
Un lupo si aggira per i boschi del Campo dei Fiori. Nella serata di ieri, domenica 14 dicembre, l’animale si è visto per le vie di Barasso. Subito è scattato l’allerta: è stata avvisata Ats Insubria mentre il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari ha pubblicato un avviso alla cittadinanza chiedendo di prestare attenzione, soprattutto per gli animali domestici.
Che si tratti di un lupo è confermato dal ritrovamento dei resti di un capriolo che riporta evidenti i segni della predazione. Il lupo, però, si muove da solo e questo viene considerato, dal Dipartimento veterinario di Ats Insubria, un segnale positivo: il pericolo diventa maggiore in presenza del branco, delle cucciolate.
L’animale in dispersione sosta in un territorio qualche giorno per poi spostarsi: si tratta, soprattutto, di giovani maschi o femmine, che si spostano per trovare nuovi territori e partner. Restano in una zona due o tre giorni e poi sparire, finché non si accoppiano e costruiscono il proprio branco.
Il pericolo per l’uomo è relativo ma rimane il rischio per chi frequenta i boschi con il proprio animale domestico: il predatore di solito non si avvicina ma, in caso di cane che corre libero, potrebbe diventare aggressivo.
Qualche mese fa il presidente di Confagricoltura Varese, Giacomo Brusa, aveva lanciato l’allarme dopo un’ondata di attacchi dei lupi in diverse zone dell’arco alpino, compreso il Varesotto nei monti sopra Dumenza, sull’alpe del Monte Tamaro in Canton Ticino e in Val Vigezzo.
Lupi e orsi in Lombardia, tra presenza stabile e passaggi solitari: l’analisi dello zoologo Adriano Martinoli
