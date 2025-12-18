Il Natale è vicino e il tempo vola, ma c’è ancora spazio per un’idea regalo speciale: donare una serata indimenticabile, una di quelle che scaldano il cuore e restano nel ricordo per sempre.

Galleria fotografica Una cena al Sole di Ranco: un’idea regalo che vale un’esperienza 4 di 25

Il Sole di Ranco, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, per questo Natale propone i suoi voucher regalo personalizzabili. L’idea è semplice: si compone il pacchetto come si preferisce – dal menù alle bollicine, dal vino alla formula – e si regala una cena straordinaria con vista lago, una di quelle da scegliere quando c’è davvero qualcosa da festeggiare.

Quinta generazione di cucina

Lo chef Davide Brovelli rappresenta la quinta generazione di una famiglia che ha fatto della ristorazione una tradizione, e con la sua cucina l’ha resa ancora più luminosa. Davide tiene da anni corsi di cucina sia a Ranco che presso La Cucina Italiana.

La sua cucina ha quella caratteristica rara di saper rispettare i piatti classici mantenendoli vivi, con una tecnica che permette ogni tipo di cottura e una capacità di valorizzare gli ingredienti che si nota anche nelle preparazioni più conosciute. Ma c’è anche una straordinaria capacità di innovazione: ricette nuove, raffinate ma non eccentriche, tutte da ricordare.

Le sale affacciate sul lago, il giardino e il pergolato terrazzato fanno il resto: quando si arriva al Sole di Ranco ci si rende conto immediatamente di essere in un posto dove l’attenzione ai dettagli non è uno slogan, ma uno stile di vita.

Come funziona il regalo

La proposta natalizia permette di costruire il proprio pacchetto combinando diverse opzioni.

– Il menu Ranco (€55 a persona, bevande escluse) include due portate con piatti della tradizione, pasticceria e dessert

– Il menu dello Chef (€75 a persona) aggiunge una terza portata mantenendo la stessa struttura

– Il Menu Degustazione (€120 a persona, per tutto il tavolo) è una proposta a sorpresa a scelta dello chef Davide Brovelli

I menu completi sono consultabili sul sito e vengono aggiornati periodicamente.

Per le bevande, si può scegliere tra calici di prosecco (€6) o Franciacorta (€8), oppure includere una bottiglia di vino bianco da abbinare al menu (da €25 a €30).

Un esempio: due menu Ranco, due calici di prosecco e una bottiglia di vino compongono un pacchetto da €147.

Il voucher non ha scadenza. Chi lo riceve può prenotare quando preferisce, con l’unica condizione della disponibilità di sala nel periodo scelto.

Perché funziona

Regalare una cena al Sole di Ranco significa offrire qualcosa che è insieme esperienza gastronomica di altissimo livello e momento speciale: dalla vista rasserenante del lago al servizio composto ma che mette a proprio agio, ai tempi calmi e accoglienti di un posto dove vale davvero la pena stare.

In un momento in cui i regali si assomigliano tutti, questa è un’idea che fa la differenza.

Il Sole a casa tua, anche a Natale

E se il problema non fossero i regali, ma il pranzo o la cena di Natale?

A Natale spesso si preferisce restare a casa, magari per un pranzo in famiglia più raccolto, o perché gli ospiti sono tanti e serve più spazio, o semplicemente perchè “questa è la tradizione”. Ma non sempre è facile organizzarsi per preparare.

Il Sole di Ranco ha pensato anche a questo: si può prenotare l’asporto e portare a casa la cena delle feste. La cucina dello chef Davide Brovelli arriva sulla propria tavola, con la stessa cura degli ingredienti e la stessa attenzione alle preparazioni che si trovano al ristorante.

Si ordina, si passa a ritirare, si apparecchia come si preferisce. Niente stress da cucina, niente pentole da lavare a mezzanotte, ma la libertà di gestire i tempi e di godersi gli ospiti senza passare ore ai fornelli.

È un’alternativa per chi vuole una cena speciale senza rinunciare alla comodità di casa, o per chi ha esigenze particolari – bambini piccoli, anziani, spazi più comodi del ristorante. La qualità resta quella del Sole di Ranco, cambiano solo le sedie su cui ci si siede.