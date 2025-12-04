Una Ferrari a tutto gas nel deserto: Eugenio Amos torna in gara all’East African Safari Rally

Cosa ci fa una Ferrari sulle piste disegnate sulla sabbia, il fango e la ghiaia del Kenya? La domanda è legittima ma assume un contorno più comprensibile se al volante c’è Eugenio Amos: il pilota di Varese, 40 anni, si è specializzato da un lato nei raid motoristici, dall’altro nel ricostruire bolidi d’annata con tecnologie moderne. Affiancando queste due attività ha deciso di partecipare all’East African Safari Rally che scatta il 5 dicembre per concludersi sabato 13.

Amos sarà affiancato dal navigatore modenese Paolo Ceci con cui da tempo forma un binomio affiatato: l’equipaggio italiano tra l’altro ha già vinto la gara africana nel 2023 utilizzando in quell’occasione una Porsche 911 SC visto che l’EASR si disputa in modalità “classic”, ovvero con vetture storiche. Per questo la scelta per il 2025 è caduta addirittura su una Ferrari, non certo il tipo di macchina solitamente utilizzata in questi casi: si tratta di una 308 GTB che nacque (a metà degli anni Settanta) a Maranello anche in una versione rally. Nel 1982 arrivò sino al podio in una tappa del Mondiale, in Corsica, con Andruet-Pozzi.

In questo caso la Ferrari 308 è stata rifinita con i colori di Automobili Amos – l’azienda che fa capo allo stesso pilota, specializzata nei cosiddetti resto-mod – e dello sponsor principale, Sease, marchio di abbigliamento creato da Giacomo e Franco Loro Piana.

All’East Africa Safari Rally parteciperanno una sessantina di equipaggi, con nutritissima pattuglia di vetture Porsche oltre a diverse Ford; la Ferrari di Amos e Ceci è l’unica rappresentante del Cavallino Rampante – come prevedibile – e pochissimi sono anche gli italiani al via. Il pilota varesino avrà il numero 1 sulle fiancate, frutto della vittoria del 2023, e tra gli avversari troverà anche un certo Jos Verstappen, padre di Max (quattro volte campione del mondo di Formula Uno), a sua volta con un passato piuttosto solido in F1 (due podi e oltre 100 Gran Premi).