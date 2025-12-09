Varese News

Una lite in famiglia a Busto Arsizio si trasforma in un arresto per droga

Gli agenti della Volante, intervenuti in zona Frati, avvertono odore di fumo nell'appartamento e trovano hashish, marijuana e cocaina. In manette un 41enne

rogo gioeubia busto arsizio 2025 polizia busto arsizio notte

Una chiamata alle forze dell’ordine per una lite in famiglia si è trasformata in un arresto per spaccio. È successo a Busto Arsizio, in zona Frati nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre. Gli uomini della Polizia di Stato sono intervenuti in via Nigra, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino per una lite particolarmente rumorosa all’interno di un’abitazione.

Gli agenti della Volante si sono così presentati all’indirizzo segnalato e sono entrati nell’appartamento di pertinenza di un 41enne italiano: dopo aver calmato le acque però, i poliziotti hanno voluto approfondire il controllo, insospettiti dall’odore di fumo che si respirava all’interno dell’abitazione. (foto di repertorio)

La successiva perquisizione ha quindi permesso di rinvenire stupefacenti di diverso tipo: hashish, marijuana ma anche cocaina. Un “menu” che ha causato l’arresto del 41enne, provvedimento che è stato poi convalidato davanti al giudice nella mattina di martedì 9 dicembre.

Pubblicato il 09 Dicembre 2025
